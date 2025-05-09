Samsung plant viele Neuerungen für die Galaxy Watch

Samsung arbeitet bereits an One UI 8 Watch, der neuen Software für die Galaxy Watch-Reihe, und da sind einige Neuerungen geplant. Und ja, man überspringt in diesem Jahr wohl One UI 7 Watch und zieht direkt mit den Smartphones gleich, die im Sommer One UI 8 erhalten (es ist aber unklar, ob das schon Wear OS 6 ist).

Google Gemini kommt auf die Uhr

Bei Android Authority hat man sich einen aktuellen Leak angeschaut, denn die neue Version macht bereits die Runde. Was ist für das Update geplant? Wir bekommen unter anderem Google Gemini, aber das war zu erwarten, da der Google Assistant in diesem Jahr eingestellt wird. Es ist noch unklar, wie viel Gemini genau kann.

Mit One UI 8 Watch wird man wohl auch die Prozentangabe des Akkus beim Laden festlegen können, zum Beispiel auf maximal 80 Prozent. Sowas schont den Akku und ist bei der Konkurrenz schon zu finden. Und man wird sich wohl zufällig seine Watchfaces, die man vorher als Favoriten festgelegt hat, anzeigen lassen können.

Laut Quelle wird es aber wohl nicht möglich sein, dass man das genauer festlegt (zum Beispiel jeden Morgen ein neues Watchface). Ebenfalls neu wird ein kleiner Shortcut-Bereich sein, den man direkt auf einigen Watchfaces ablegen kann und bei dem man 2 oder 4 Apps hinterlegen (und so eben auch direkt starten) kann.

One UI Watch 8 kommt wohl bald

Neue Icons gibt es mit One UI 8 Watch ebenfalls, aber bedenkt, dass das bisher alles noch nicht offiziell von Samsung bestätigt wurde. Im Juli werden wir die neue Galaxy Watch-Reihe sehen und diese dürfte mit der neuen OS-Version ausgeliefert werden. Spätestens dann wird Samsung die Details für One UI 8 Watch nennen.