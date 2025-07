Samsung TVs mit One UI: Die neue Strategie startet

Samsung hat vor ein paar Tagen eine neue Strategie für One UI verkündet und will die Marke, die als Benutzeroberfläche für Android-Smartphones startete, voll in den Fokus rücken. In Zukunft sollen auch TVs und andere Geräte mit One UI kommen.

Und es sieht so aus, als ob das Unternehmen nicht lange damit wartet, denn laut SamMobile beginnt bei den Smart TVs überraschend der Rollout von One UI. Die Basis bleibt Tizen OS, aber das Branding ändert sich mit diesem neuen Update.

Laut Quelle wird One UI mit Tizen 8.0 verteilt und das Update wird bereits auf den ersten TVs von 2023 angeboten. Neben einem neuen Branding gibt es auch noch ein paar Änderungen unter der Haube und bei SamMobile findet ihr den Changelog.

Samsung gab übrigens im Sommer bekannt, dass jetzt auch die TVs bis zu 7 Jahre lang Updates bekommen werden, mit dieser Änderung und dem neuen Branding reagiert das Unternehmen auf die immer härtere Konkurrenz auf dem TV-Markt.

