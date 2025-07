Seat „prüft“ den Einstieg in die Elektromobilität

Die Volkswagen Group hat ein großes Portfolio an Elektroautos aufgebaut, es sind aber noch ein paar Marken, die fehlen. Bei den Volumenmarken ist es allerdings nur noch eine, nämlich Seat. Da gab es auch immer wieder unterschiedliche Aussagen.

Es fing mit der Ankündigung des Seat el-Born an, den wir heute als Cupra Born kennen, dann war ein Pendant zum VW ID.2 im Gespräch, welches mittlerweile auch von Cupra kommt, und seit einer Weile ist klar, dass es auch kein Pendant zum VW ID.1 geben wird. Volkswagen entwickelt das günstige Elektroauto komplett alleine.

Seat könnte ein Elektroauto bekommen

Die elektrische Zukunft für Seat sieht also nicht gut aus und das wird noch eine Weile so bleiben. Auf Nachfrage, wie es denn mit einem Elektroauto von Seat in absehbarer Zeit aussehen könnte, gab Alexander Buk (Chef von Seat und Cupra in Deutschland) bei Edison an, dass man den Einstieg in die Elektromobilität „prüft“.

Der Einstieg müsse dann aber zum „richtigen Zeitpunkt geschehen“, was immer eine Ausrede ist, denn den „richtigen Zeitpunkt“ kennt keiner. Ein Pendant zum VW ID.3 und Cupra Born von Seat wäre 2019 auch gut angekommen, zwischen 2020 und 2023 war nämlich ein verdammt guter Zeitpunkt für diese Art von Elektroauto.

Es heißt also weiterhin warten und schauen, was die Volkswagen Group mit Seat geplant hat. Das aktuelle Comeback der Marke, die einst für tot gehalten wurde, könnte durchaus dafür sorgen, dass Seat doch noch eine (elektrische) Zukunft hat.

Der Liebling heißt aber ganz klar Cupra, denn dort kann man die gleiche Technik mit einer aggressiveren Optik teurer verkaufen. Daher gibt es das Pendant zu Autos wie dem VW ID.2. VW ID.3 oder VW ID.5 auch nicht von Seat, sondern von Cupra.

Das Zauberwort heißt Gewinnmarge.

