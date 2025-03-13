Mobilität

Seat plant vorerst kein eigenes Elektroauto

Autor-Bild
Von
| 2 Kommentare
Cupra Born Teaser Licht

Die Seat S.A. wirbt zwar derzeit gerne mit der elektrischen Zukunft, aber wenn man sich diese genau anschaut, dann findet man dort immer ein Cupra-Logo. Selbst das kompakte und preiswerte Pendant zum VW ID.2 kommt von Cupra nächstes Jahr.

Ein Pendant zum VW ID.1 ist vorerst nicht geplant, aber das wäre eine mögliche Idee für ein erstes Elektroauto von Seat, so Wayne Griffiths. Doch das wird man gegen Ende des Jahrzehnts entscheiden, vor 2030 kommt also kein Elektroauto.

Mit Cupra verdient man mehr Geld

Der Chef von Seat und Cupra weiß aber, dass dieser Schritt langfristig nötig wäre, wenn Seat überleben soll, doch im Moment ist die Gewinnmarge von Cupra viel zu gut, um ein Modell an Seat abzugeben. Das erste Elektroauto von Cupra, der Born, war übrigens einst für Seat als el-Born vorgesehen, doch es kam dann anders.

Die Volkswagen Group muss nur aufpassen, dass man bei Seat nicht irgendwann den Anschluss verliert. Ich kann das Management aber verstehen, Cupra ist am Ende auch nur ein Seat oder VW mit einem anderen Logo und einer etwas anderen Optik, für den Kunden mehr Geld zahlen. Ich würde es hier wohl genauso machen.

Wer also gehofft hat, dass Seat zeitnah ein Elektroauto plant, der muss sich weiter umschauen, denn in diesem Jahrzehnt ist nicht unbedingt damit zu rechnen.

Toyota Sport Crossover Header

Toyota plant doch ein günstiges Elektroauto

Ist Toyota endlich aufgewacht, wenn es um die Elektromobilität geht? Es sieht im Moment fast danach aus, denn in diesem…

13. März 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden2 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Peter 🍀
    sagt am

    Ich sag mal so … das war es mit Seat. Mit der Micromobilität werden sie krachend scheitern, da hat man Seat einfach nicht auf dem Schirm. Schade um die Marke, früher Hui, heute Pfui.

    Antworten
  2. Philipp 🔆
    sagt am

    Sie nennen es einfach Cupra dann können sie es teurer verkaufen.
    Würde ich auch so machen.
    Schade nur für die preisbewussten Kunden.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Seat plant vorerst kein eigenes Elektroauto
Weitere Neuigkeiten
Amazon Echo Dot 5 Header
Amazon-Event: Alexa 2.0, Echos und eine Überraschung
in Smart Home
iPhone 18 (Pro): Apple plant optische Änderung auf der Frontseite
in Smartphones
Apple iOS 26 wird verteilt: Das müsst ihr wissen
in Firmware und OS | Update
Cupra zeigt den neuen Innenraum der Zukunft
in Mobilität
Spotify Logo Header 2024
Spotify optimiert das kostenlose Abo
in Dienste
Ps5 Pro Playstation Detail Header
Das leistet angeblich die PlayStation 6
in Gaming
Consorsbank
Consorsbank zahlt Girokonto-Neukunden bis zu 200 Euro Prämie
in Fintech
Neuer Nissan Micra hat einen offiziellen Preis
in Mobilität
Vodafone
Vodafone startet Danke-Deal für Internet-Bestandskunden
in Vodafone
Apple darf zufrieden sein: iPhone 17 kommt besser als iPhone 16 an
in Smartphones