Skoda Elroq: So sieht das neue Elektroauto im Innenraum aus

Skoda Elroq Innen

Wir wissen bereits, dass uns Skoda den Elroq am 3. Oktober vorstellen wird und so langsam läuft auch das Marketing für das neue Elektroauto an. Zum Start gibt es einen kleinen Blick in den Innenraum – mit einem Video und mit ersten Bildern.

Das Video am Ende liefert euch einen „echten“ Eindruck des Skoda Elroq, auf den Bildern sieht man noch ein Konzept für den Innenraum. Der Fokus im Elroq liegt laut Skoda auf besonders nachhaltigen Materialien, wie Recytitan und auch Technofil.

Skoda Elroq Innenraum

Der Skoda Elroq ist quasi das Pendant zum VW ID.3 von Volkswagen, nur mit einer SUV-Optik, die bei VW ebenfalls in Zukunft beim ID.3 folgen soll. Man bekommt hier also die bekannte MEB-Technik und es soll bei unter 35.000 Euro losgehen.

Eine kleine Besonderheit gibt es allerdings noch, denn der Skoda Elroq 85X kommt mit 220 kW (300 PS) und zwei Elektromotoren daher, bei den kompakten E-Autos der Volkswagen AG wurde bisher nur ein Motor verbaut. Liegt vielleicht daran, dass der Skoda Elroq ein SUV und einen Hauch länger als der bekannte VW ID.3 ist.

Cupra Tavascan 2024 Heck

Cupra Tavascan VZ2: Neue Top-Version wird extrem teuer sein

Cupra bietet bald ein Pendant zum VW ID.5 oder Audi Q4 e-tron Sportback mit dem Tavascan an, denn die VW-Marke…

23. August 2024 | Jetzt lesen →

  1. P45 💎
    sagt am

    Bin sehr gespannt auf die Präsentation im Oktober. Könnte ein Verkaufsschlager für Skoda werden.

    Antworten

