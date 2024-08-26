Skoda Elroq: So sieht das neue Elektroauto im Innenraum aus

Wir wissen bereits, dass uns Skoda den Elroq am 3. Oktober vorstellen wird und so langsam läuft auch das Marketing für das neue Elektroauto an. Zum Start gibt es einen kleinen Blick in den Innenraum – mit einem Video und mit ersten Bildern.

Das Video am Ende liefert euch einen „echten“ Eindruck des Skoda Elroq, auf den Bildern sieht man noch ein Konzept für den Innenraum. Der Fokus im Elroq liegt laut Skoda auf besonders nachhaltigen Materialien, wie Recytitan und auch Technofil.

Der Skoda Elroq ist quasi das Pendant zum VW ID.3 von Volkswagen, nur mit einer SUV-Optik, die bei VW ebenfalls in Zukunft beim ID.3 folgen soll. Man bekommt hier also die bekannte MEB-Technik und es soll bei unter 35.000 Euro losgehen.

Eine kleine Besonderheit gibt es allerdings noch, denn der Skoda Elroq 85X kommt mit 220 kW (300 PS) und zwei Elektromotoren daher, bei den kompakten E-Autos der Volkswagen AG wurde bisher nur ein Motor verbaut. Liegt vielleicht daran, dass der Skoda Elroq ein SUV und einen Hauch länger als der bekannte VW ID.3 ist.