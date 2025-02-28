Skoda Enyaq: Neue Version geht nächsten Schritt
Skoda präsentierte im Januar ein Facelift für den Enyaq und öffnete auch direkt die Bestellbücher. Falls ihr euch für den neuen Skoda Enyaq entschiede habt, dann wird es nicht mehr lange dauern, denn die Serienproduktion ist diese Woche angelaufen.
Laut Skoda laufen der neue Enyaq und Enyaq Coupé ab sofort in Mladá Boleslav vom Band und das auf derselben Produktionslinie, wie der neue Elroq und der alte Octavia. Skoda gibt an, dass man so sehr flexibel auf die Nachfrage reagieren kann.
