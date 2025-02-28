Mobilität

Skoda Enyaq: Neue Version geht nächsten Schritt

Autor-Bild
Von
|
Skoda Enyaq 2025 Facelift Neu

Skoda präsentierte im Januar ein Facelift für den Enyaq und öffnete auch direkt die Bestellbücher. Falls ihr euch für den neuen Skoda Enyaq entschiede habt, dann wird es nicht mehr lange dauern, denn die Serienproduktion ist diese Woche angelaufen.

Laut Skoda laufen der neue Enyaq und Enyaq Coupé ab sofort in Mladá Boleslav vom Band und das auf derselben Produktionslinie, wie der neue Elroq und der alte Octavia. Skoda gibt an, dass man so sehr flexibel auf die Nachfrage reagieren kann.

Skoda Elroq Produktion

Skoda Elroq: Das neue Elektroauto geht „an die Schmerzgrenze“

Skoda schickt nach dem Enyaq das zweite Elektroautos in Rennen, den Elroq. Bis 2027 sind fünf Elektroautos bei der VW-Marke…

25. Februar 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Skoda Enyaq: Neue Version geht nächsten Schritt
Weitere Neuigkeiten
Tchibo Esperto mini: Ich habe den „kleinsten Kaffeevollautomaten der Welt“ ausprobiert
in Smart Home
Lenovo Legion Go: AMD-Grafiktreiber erhält langersehntes Update
in Firmware und OS
Dolby Vision 2 angekündigt: Eine „neue Ära der Bildqualität“
in News
Nothing Phone 2: Kamera-Filter endlich integriert
in Firmware und OS
Bosch Smart Home: Bewegungsmelder II [+M] vorgestellt
in Smart Home
FRITZ!Repeater 1700 startet in den Markt – kostet 119 Euro
in Hardware
Telekom 5g
Telekom Prepaid: dauerhaftes Plus an Datenvolumen
in Tarife
Audi: So sieht das Design der Zukunft aus
in News
Elektroauto-Debakel: Mercedes hat seine Kunden „überschätzt“
in Mobilität
girocard bleibt führendes Zahlungsmittel in Deutschland – Wachstum beim kontaktlosen Bezahlen
in Fintech