Sonos Arc Ultra kommt: Preis und Datum der neuen Soundbar

Sonos kämpft derzeit mit viel Kritik und die neue App hat das Unternehmen in eine echte Krise gestürzt. Man möchte jetzt das Vertrauen der Nutzer zurückgewinnen, denn in diesem Jahr stehen noch zwei neue Produkte an, die sehr bald kommen.

Die Sonos Arc Ultra und der Sonos Sub 4 werden erwartet und die Flaggschiff-Soundbar wurde theoretisch schon von Sonos selbst bestätigt. Zufall? Marketing? Wir wissen es nicht, aber bei Best Buy in den USA gab es jetzt die Spezifikationen:

Wir sprechen also über 999 Dollar, bei uns in Deutschland ist demnach von 1.099 Euro auszugehen. Die Sonos Arc Ultra ist etwas schlanker und kompakter, aber auch besser als die normale Sonos Arc. Daher ist die Soundbar auch etwas teurer.

Sonos Arc Ultra kommt im Oktober

Bei den Spezifikationen ist durchaus potente Hardware verbaut, wie ein guter Chip und 16 GB RAM. Das wäre viel zu viel für eine normale Soundbar, aber Sonos plant ein OS für TVs ab 2025, vielleicht ist die Arc Ultra bereits für den Schritt optimiert.

Die Sonos Arc Ultra gibt es in Schwarz und Weiß und Marktstart könnte am 29. Oktober sein. Bedenkt aber, dass bei Shops von Drittanbietern nicht immer alle Angaben stimmen müssen. Eine Ankündigung in diesem Monat dürfte damit auf dem Plan stehen, bisher hat sich Sonos aber noch nicht zu den Neuheiten geäußert.

