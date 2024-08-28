Dienste

Sonos bessert bei der App mit Update nach

Sonos App 2024 Neu Header
Die aktuelle Sonos-App

Sonos steht in der Kritik bei der neuen Version der App und man dachte daher mal kurz über ein Comeback der alten App nach, aber hat dann festgestellt, dass das nicht möglich ist. Daher gibt es eine Roadmap, um die neue App zu optimieren.

Im September soll es um die „Verbesserung der Konsistenz und Zuverlässigkeit der Alarme“ gehen, doch für Ende August hat man auch noch ein Update parat und das bringt ebenfalls einige Optimierungen für die Sonos-App mit. So sehen diese aus:

  • Verbesserung bei der Produkteinrichtung
  • Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit in den Einstellungen
  • Nachtmodus in den Raumeinstellungen für Soundbars
  • Möglichkeit zum Löschen der Warteschlange für Android

Die neueste Softwareversion der App wird laut Sonos „schrittweise über mehrere Tage hinweg ausgerollt“, mir wurde aber soeben schon die neue Version auf dem iPhone angeboten (80.07.05 für Android und 80.07.03 für iOS), schaut also nach.

  1. Athlonet 🏅
    sagt am

    Soso, nachgebessert…

    Ich hab heute 7 Versuche gebraucht, um den Radiosender zu wechseln.
    Bei den ersten 4 Versuchen kam jeweils eine Fehlermeldung.
    Beim 5. Versuch hat er die Wiedergabe des aktuellen Radiosenders gestoppt, aber den neuen nicht gestartet.
    Bei Versuch 6 kam wieder die Fehlermeldung.
    Bei Versuch 7 hat es dann endlich geklappt.

    Sonos, so nicht!

