Sonos bessert bei der App mit Update nach

Sonos steht in der Kritik bei der neuen Version der App und man dachte daher mal kurz über ein Comeback der alten App nach, aber hat dann festgestellt, dass das nicht möglich ist. Daher gibt es eine Roadmap, um die neue App zu optimieren.

Im September soll es um die „Verbesserung der Konsistenz und Zuverlässigkeit der Alarme“ gehen, doch für Ende August hat man auch noch ein Update parat und das bringt ebenfalls einige Optimierungen für die Sonos-App mit. So sehen diese aus:

Verbesserung bei der Produkteinrichtung

Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit in den Einstellungen

Nachtmodus in den Raumeinstellungen für Soundbars

Möglichkeit zum Löschen der Warteschlange für Android

Die neueste Softwareversion der App wird laut Sonos „schrittweise über mehrere Tage hinweg ausgerollt“, mir wurde aber soeben schon die neue Version auf dem iPhone angeboten (80.07.05 für Android und 80.07.03 für iOS), schaut also nach.