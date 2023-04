Sonos Pro: Die „neue Produktkategorie“ von Sonos ist unspektakulär

Sonos möchte in den kommenden Jahren vier neue Produktkategorien erobern und hat zum Start ins neue Jahr betont, dass man viel geplant hat. Ein neues Produkt soll 2023 kommen und das wurde heute ganz offiziell angekündigt: Sonos Pro.

Sonos Pro ist nicht für Privatanwender

Klingt gut, ein Pro wird doch heutzutage hinter alle Highend-Produkte gepackt, was ist das also? Es ist ein SaaS-Angebot (Software as a Service) für Business-Kunden. Damit könnt ihr quasi euer Sonos-System an mehreren Orten steuern und müsst euch um Lizenzgebühren keine Gedanken machen, das übernimmt hier Sonos Pro.

Pro Location kostet das 35 Dollar im Monat und kann in den USA gebucht werden, weitere Länder sollen laut Sonos in den kommenden Monaten folgen. Mehr Details gibt es auf der Webseite von Sonos, für private Anwender ist das unspektakulär.

Gut, erste Produktkategorie abgehakt, ein neues Dienst. Ich dachte, dass Sonos eigentlich nur Hardware damit meint. Die zweite Kategorie dürfte ein erster Over-Ear- Kopfhörer sein, oder eben ganz allgemein Kopfhörer. Doch damit würde ich in diesem Jahr nicht mehr rechnen, denn für 2023 steht nur ein neues Produkt an.

