Sony deutet neue PlayStation 5 an und plant mehr verkaufte Einheiten

Das aktuelle Ziel mit 19 Millionen verkauften Einheiten hat Sony im Geschäftsjahr 2022 erreicht, denn die Konsole stellte einen neuen Rekord in Q1 2023 auf. Und es soll auch genauso weitergehen, Sony rechnet sogar mit noch mehr Einheiten.

PlayStation 5: Die 60 Millionen sind angepeilt

Im aktuellen Geschäftsjahr peilt man bis zu 25 Millionen Einheiten an, in einem Jahr soll die PlayStation 5 also die 60 Millionen knacken. Dann auch vermutlich schon mit einer neuen PlayStation 5, denn Sony rechnet mit mehr Hardware-Profitabilität.

Wir haben mal gehört, dass Sony angeblich intern bis zu 30 Millionen Einheiten anpeilt, aber öffentlich gibt es jetzt eine andere Aussage. Letztes Jahr hat man die Zahl später nach oben angepasst, sowas ist natürlich auch immer noch möglich.

PlayStation Studios: Rückgang bei den Spielen

Bei den Spielen der PlayStation Studios rechnet Sony aber mit einem Rückgang im aktuellen Geschäftsjahr, auch wenn man betont, dass Spider-Man 2 weiterhin für 2023 geplant ist. Vermutlich wird es aber sonst keinen Blockbuster mehr geben.

Wir werden wohl kommenden Monat ein neues PlayStation Showcase sehen, aber nach dieser Prognose gehe ich davon aus, dass der nächste Blockbuster eher nach April 2024 erscheint. Interessant finde ich hier, dass man davon ausgeht, aber im gleichen Atemzug damit rechnet, dass man sich bei der Hardware stark steigert.

Ich würde mal vorsichtig (aber wirklich nur sehr vorsichtig!) in den Raum werfen, dass Sony mit der neuen PlayStation 5, bei der man die Produktionskosten wohl senken kann, den Preis der Konsole wieder für Weihnachten senken möchte.

