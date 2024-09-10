Events

PlayStation 5 Pro kommt: Sony-Event live verfolgen und deutsche Uhrzeit

Ps5 Pro Mockup

Sony hat zum Event geladen und wird uns heute die PlayStation 5 Pro zeigen. In der gestrigen Einladung sprach man noch von einer „technischen Präsentation“, aber Sony hatte auch kurz ein Video online, in dem „PS5 Pro“ im Titel zu sehen war.

Was ist geplant? Die heutige Präsentation wird von Mark Cerny, Leiter der PS5-Hardware, abgehalten und ist nur 9 Minuten lang. Ihr könnt sie um 17 Uhr live bei Sony anschauen, ich habe euch den passenden Livestream unten eingebunden.

PlayStation-Event ohne PS5-Spiele

Neue PS5-Spiele wird es wohl nicht geben, dafür ist eine State of Play für Ende des Monats vorgesehen. Ich vermute, dass wir auch noch keinen Preis und kein Datum bekommen, das hebt sich Sony sicher noch auf, es geht heute nur um die Technik.

Wir werden die heutige Ankündigung natürlich verfolgen, denn ich bin auf die PS5 Pro gespannt. Sollte PSSR, wie sich die Upscaling-Technologie von Sony nennt, gut funktionieren, dann wäre das für mich persönlich ein Grund zum Wechsel der Pro.

Apple Watch Series 10 Header

Apple Watch Series 10 vorgestellt: Dünner, leichter und aus Titan

Apple hat auf dem heutigen Apple Event eine neue Generation der Apple Watch vorgestellt und 10 Jahre nach der Ankündigung…

9. September 2024 | Jetzt lesen →

  1. Stefan 💎
    sagt am

    Eine neunminütige Präsentation sehe ich persönlich nicht wirklich als einen Livestream an. Da hätte Sony ruhig das Ganze ausführlicher und somit länger gestalten können. Zumindest was man bisher so hört. Kann ja sein, dass das eigentliche (garantiert vorab aufgezeichnete) Video tatsächlich länger geht.

