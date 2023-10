Sony startet mit Cloud-Gaming: PS5-Spiele in 4K-Qualität streamen

Sony hat im Sommer angekündigt, dass man Cloud-Gaming ins Abo packt und wir bald Spiele für die PlayStation 5 streamen können. Allerdings geht man das etwas anders als Microsoft an, denn Cloud-Gaming gibt es nur im eigenen Ökosystem.

Cloud-Gaming kommt noch im Oktober

Bedeutet: Man benötigt PlayStation Plus Premium als Abo und eine PlayStation 5 und kann die Spiele dann auch nur auf der Konsole streamen. Dafür geht das sogar in 4K-Qualität und mit 7.1-Sound. Zum Start gibt es Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Horizon Forbidden West, Ghost of Tsushima, Mortal Kombat 11, und Saints Row IV.

Weitere PS5-Spiele sollen folgen und Cloud-Gaming startet in Deutschland am 23. Oktober 2023. Und wie geht es weiter? Die folgende Zeile von Sony ist spannend:

PS5-Cloud-Streaming wird bei der Veröffentlichung ausschließlich auf der PS5-Konsole verfügbar sein.

Das klingt für mich ganz stark nach: Lasst uns Zeit, wir testen das erst mit unserer Konsole und dann kommt mehr. Im Sommer wurde ja bekannt, dass Sony durchaus große Pläne hat und PlayStation Portal würde sich wunderbar dafür anbieten. Sony betont, dass es hier nur Remote Play gibt, aber das wäre verschenktes Potenzial.

Ich bin gespannt, wie sich Cloud-Gaming bei Sony entwickelt, immerhin ist das nur der Anfang und das sagt Sony selbst. Für mich ist Cloud-Gaming auf der Konsole sehr unattraktiv. Ja, man kann ein Spiel mal ausprobieren und muss es nicht direkt herunterladen, aber grundsätzlich will ich die Nachteile auch nicht in Kauf nehmen.

Auf dem Handheld, einem TV ohne Konsole, Smartphone oder Tablet ist das aber eine Möglichkeit, die langfristig mit Sicherheit ein etablierter Standard sein wird.

