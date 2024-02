Spider-Man 4: Neuer Film könnte Miles Morales in Marvel-Welt einführen

Miles Morales hat sich seit dem ersten Comic-Auftritt von 2011 in der Helden-Welt einen großen Namen gemacht, da ihn Sony in den Fokus rückt. Seit es bei Spielen für die PlayStation oder auch in der sehr hervorragenden Spider-Verse-Filmreihe.

Jetzt könnte der nächste Schritt als Charakter im Marvel Cinematic Universe bei den Marvel Studios anstehen, so Daniel Richtman. Spider-Man 4 bereitet zwar noch Probleme, soll aber kommen und könnte Miles Morales in diese Welt einführen.

Würde ich begrüßen und könnte ich mir als Ergänzung zu den anderen Helden sehr gut vorstellen, vielleicht sogar mit einem eigenen Film in den Jahren danach. Bei den Spider-Man-Spielen soll Miles Morales immerhin auch in den Fokus rücken.

