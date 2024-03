Spider-Man: Multiplayer-Spiel für die PlayStation war einst geplant

Sony kündigte Anfang 2022 stolze 10 Live-Service-Spiele für die PlayStation bis 2026 an und wollte auch die beliebtesten Marken der Konsole umsetzen. Dieser Plan ist mittlerweile gescheitert und viele Projekte wurden sogar schon eingestellt.

Dazu gehört auch „Spider-Man: The Great Web“, ein Live-Service-Spiel, welches sich schon im großen Insomniac-Leak angedeutet hat. Jetzt gibt es aber auch ein Video, welches Insider Gaming gefunden hat und derzeit die Runde im Netz macht.

Hier sieht man, dass man mit fünf Spider-Man (Men? und natürlich auch Women) durch New York City schwingen konnte. Der Trailer macht einen durchaus finalen Eindruck, es wirkt fast so, als ob dieses Spiel schon für die große Bühne bereit war.

Sony hat übrigens auch ein anderes Multiplayer-Projekt rund um The Last of Us eingestellt, das sind zwei hochkarätige Titel der PlayStation. Bisher ist aber noch unklar, wie viele der 10 geplanten PlayStation-Live-Service-Spiele überlebt haben.

