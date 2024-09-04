Spotify führt die neue „Daylist“ in Deutschland ein

Spotify kündigte vor ein paar Wochen an, dass man noch persönlicher werden möchte und präsentierte eine neue „Daylist“ als Playlist. Diese gab es zum Start aber nicht (für alle) Nutzer in Deutschland, was sich ab heute ändern sollte.

Ab heute ist die neue Daylist weltweit verfügbar und somit auch in Deutschland, ich konnte sie eben bereits sehen. Ihr findet sie unter „Für dich erstellt“ im Suche-Tab, bei mir kommt sie oben direkt an erster Stelle. Doch was ist die Daylist genau?

Sie passt sich über den Tag an und analysiert dabei auch eure Stimmung, diese Musik findet ihr in der Playlist. Bei mir ist Spotify zum Beispiel davon überzeugt, dass ich am Mittwoch zur Mittagszeit gerne House oder Club Dance höre und hat mir eine Playlist mit mir bekannten und auch neuen Tracks für diese Zeit erstellt.

Die Liste passt sich wohl siebenmal am Tag an, es gibt jedenfalls sieben Icons mit passenden Tageszeiten bei Spotify. Klingt nicht schlecht, werde ich mal testen.