Dienste

Spotify führt die neue „Daylist“ in Deutschland ein

Autor-Bild
Von
| 5 Kommentare
Spotify Logo Header 2024

Spotify kündigte vor ein paar Wochen an, dass man noch persönlicher werden möchte und präsentierte eine neue „Daylist“ als Playlist. Diese gab es zum Start aber nicht (für alle) Nutzer in Deutschland, was sich ab heute ändern sollte.

Ab heute ist die neue Daylist weltweit verfügbar und somit auch in Deutschland, ich konnte sie eben bereits sehen. Ihr findet sie unter „Für dich erstellt“ im Suche-Tab, bei mir kommt sie oben direkt an erster Stelle. Doch was ist die Daylist genau?

Sie passt sich über den Tag an und analysiert dabei auch eure Stimmung, diese Musik findet ihr in der Playlist. Bei mir ist Spotify zum Beispiel davon überzeugt, dass ich am Mittwoch zur Mittagszeit gerne House oder Club Dance höre und hat mir eine Playlist mit mir bekannten und auch neuen Tracks für diese Zeit erstellt.

Die Liste passt sich wohl siebenmal am Tag an, es gibt jedenfalls sieben Icons mit passenden Tageszeiten bei Spotify. Klingt nicht schlecht, werde ich mal testen.

Apple Iphone Se 4 Leak Render

Apple iPhone SE 4: Der Wechsel zu OLED ist sicher

Apple plant ein neues iPhone SE, welches wir allerdings nicht kommende Woche auf dem Apple Event sehen werden. Wir haben…

4. September 2024 | Jetzt lesen →

Fehler melden5 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. FaceOfIngo 🌀
    sagt am

    Da hätte ich lieber die Möglichkeit, ein Playlist, die ich auf Gerät A (z.B. meinen PC) gerade gehört habe, auf Gerät B (z.b. mein Smartphone, oder im Auto) fortzusetzen.
    Derzeit habe ich auf jedem Gerät eine eigenes „zuletzt gehört“ 🤷‍♂️

    Antworten
    1. René Fischer 🏅
      sagt am zu FaceOfIngo ⇡

      Funktioniert bei mir in 90% der Fälle. Höre etwas auf dem iPhone, setze mich ins Auto (Tesla) und der integrierte Spotify Player fängt idR automatisch an dort weiterzumachen wo ich aufgehört habe.

      Antworten
      1. faceofingo 🌀
        sagt am zu René Fischer ⇡

        Ist das tatsächlich „Geräteübergreifend“? Also, Gerät A ist z.B. ein Windows PC mit Spotify App und Gerät B ein iPhone, oder die Spotify App in dem Auto System selbst?

        Antworten
  2. Nemo ☀️
    sagt am

    Funktioniert bei mir so gar nicht – weil die Kinder nachmittags gerne Hörspiele auf Spotify hören, hat der mir einen Mix aus Musik und jeweils Einzelschnipsel auf Kinderhörspielen zusammen gebastelt…

    Antworten
    1. René Fischer 🏅
      sagt am zu Nemo ⇡

      Eigene Accounts für die Kids lösen dein Problem.

      Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Dienste / Spotify führt die neue „Daylist“ in Deutschland ein
Weitere Neuigkeiten
Erweiterung der ePA: Push-Nachrichten und elektronischer Medikationsplan geplant
in Dienste
Disney Plus Icon Header
Disney+ senkt Preise für Neukunden
in Dienste
Blaupunkt E Bike Henri Klapp Offen Scaled
Neue Sammelpflicht für Altbatterien vorgesehen
in News
Warnung Stopp Achtung Gefahr
Heute ist Warntag 2025: Um 11 Uhr Großalarm-Test in Deutschland
in Dienste
Schluss mit Pro: Warum ich zum iPhone 17 wechsle
in Smartphones
Audi setzt bald auf Fake-Schaltung in Elektroautos
in Mobilität
Bending Spoons kauft Vimeo
in Marktgeschehen
Hyundai Ioniq 5 N Header
Hyundai Ioniq 5 N: Neue Version bringt bessere Ausstattung mit
in Mobilität
Notebooksbilliger Store
Black Weeks bei NBB gestartet – mehr als 100 neue Deals verfügbar
in News
Auspuff Diesel Abgas
Auto Club fordert klares Bekenntnis zum Verbrenner-Aus 2035
in Mobilität