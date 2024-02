Spotify HiFi und die Frage nach dem „Wann?“

Spotify kündigte im Februar 2021 ganz stolz den Schritt zu Spotify HiFi an, doch dann kamen Apple und Amazon und packten das Feature mal eben kostenlos in ihr Abo. Für Spotify ein harter Dämpfer, da man eigentlich Geld dafür verlangen wollte.

Danach wurde es ruhig und ein Jahr nach dem anderen zog ins Land. Letztes Jahr betonte Spotify, dass die HiFi-Option noch kommt, wollte aber nicht mehr sagen. Daran hält man fest, auch drei Jahre später, wir werden Spotify HiFi sehen. Wann?

Das weiß keiner, aber seit letztem Jahr steht eine neue Supremium-Stufe als neues Abo im Raum, die fast doppelt so teuer wie Premium ist und mehr als nur HiFi als Option bietet. Von offizieller Seite hat Spotify dieses Abo allerdings nicht bestätigt.

Man merkt, dass Apple und Amazon vor drei Jahren für Turbulenzen bei Spotify gesorgt und die ganze Roadmap beeinflusst haben. Ich hätte aber nicht gedacht, dass man so lange benötigt, um sich zu sammeln. Es steht ein „neues Spotify“ in den nächsten Wochen an, gibt es dann endlich die HiFi-Option? Wir werden sehen.

Samsung möchte das „Dilemma der digitalen Gesundheit“ lösen Samsung teaserte letzten Monat den ersten Galaxy Ring an und im Rahmen des Mobile World Congress 2024 in Barcelona hat man diesen erstmals gezeigt. Es ist ein sehr leichter Ring, […]26. Februar 2024 JETZT LESEN →

-->