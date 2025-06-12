Spotify verteilt neue Playlist-Funktion für alle
Spotify testet seit Ende letzten Jahres eine neue Funktion namens „Create Cover Art“, bei der ihr in der Spotify-App selbst mit kreativen Mitteln ein eigenes Bild für eine Playlist erstellen könnt. Jetzt hat man die Testphase laut Spotify beendet.
Ab sofort wird diese Funktion für alle Nutzer (uns erreichte die Pressemitteilung von Spotify Deutschland, also auch offiziell hier) verfügbar sein. Und Spotify hat uns auch direkt noch eine kurze Anleitung geschickt, wie man diese Cover erstellt:
- Eine selbst erstellte Playlist auswählen (oder eine neue erstellen)
- Im Kontextmenü („…“) auf „Create Cover Art“ tippen
- Elemente wie Text, Bild, Hintergrund und Sticker hinzufügen oder aktualisieren
- Das neue Cover wird automatisch übernommen und lässt sich mit Freund*innen teilen
- Damit das jeweilige Playlist-Cover die persönliche Handschrift der Hörer*innen trägt, sollten nur eigene Bilder verwendet werden
Fehler melden2 Kommentare
Du bist hier:
Weitere Neuigkeiten
Ist ja ne nette Spielerei, aber die sollten lieber dieses verdammte Klick-Geräusch beim Titelwechsel entfernen! Das geht mir sowas von auf den Senkel!!!
Was für ein Klick?
Stelle doch einen weichen Übergang ein mit 3 bis 6 Sekunden.