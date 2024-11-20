Gaming

Steam: Valve plant zwei neue Hardware-Produkte

Valve Steam Controller

Valve arbeitet derzeit an einem Steam Deck 2, das wird aber noch eine Weile auf sich warten lassen. Doch das bedeutet nicht, dass wir vorher keine neue Hardware sehen werden, laut Brad Lynch, der gute Quellen hat, sind zwei Produkte geplant.

Dazu gehören einmal ein Steam Controller 2, der den Codenamen „Ibex“ trägt und schon bereit für die Massenproduktion ist. Das zweite Produkt dürfte eine neue VR-Brille sein, denn bei „Roy“ handelt es sich angeblich um ganz neue VR-Controller.

Valve zeigte letztes Jahr wieder mehr Interesse an VR und vor zwei Jahren gab es ein Patent, welches ein Projekt mit dem Codenamen „Deckard“ zeigte. Es wäre gut möglich, dass Valve an einem eigenständigen VR-Headset mit ARM-Chip arbeitet.

Half Life Valve Header

Half-Life 2: Valve spricht offen über „Episode 3“

Half-Life 2 feierte am Wochenende das 20. Jubiläum und das Spiel wurde nicht nur am Wochenende verschenkt, es gab auch…

18. November 2024 | Jetzt lesen →

  1. Sam 🏅
    sagt am

    Es wird spannend wie Valve gegen das Software-Ökosystem von Meta anstinken will.

