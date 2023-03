Steht das Ende fest? Ted Lasso endet wohl mit Staffel 3 bei Apple TV+

Schon letztes Jahr hat sich angedeutet, dass die dritte und kommende Staffel von Ted Lasso die letzte Staffel sein wird. Es ist ein unglaublicher Erfolg und rückt Apple TV+ in ein gutes Licht, aber Ted Lasso war wohl immer für drei Staffeln geplant.

Jason Sudeikis, der Ted in der Serie spielt, hat im Gespräch mit Deadline verraten, dass die Geschichte mit der neuen Staffel abgeschlossen sein wird. Es ist genau die Geschichte, die man erzählen wollte. Also, war es das? Keine Staffel 4 mehr?

Vermutlich, aber das will man weiterhin nicht offiziell sagen und vielleicht werden wir es auch erst mit der letzten Folge erfahren. Was nicht heißt, dass er nicht doch irgendwie wieder als Ted Lasso auf dem Bildschirm zu sehen sein wird. Und sei es in Form eines Cameos. Die Produzenten wissen, dass die Fans noch mehr wollen.

Ich fände es zwar schade, wenn es das war, aber ich finde es gut, wenn Serien trotz Erfolg dann aufhören, wenn sie aufhören sollen. Wir haben leider zu oft erlebt, was passiert, wenn man dennoch weitermacht. Sollte Ted Lasso eine Zukunft haben, dann vielleicht mit einem Spin-off oder einem Film, sowas wäre noch eine gute Idee.

