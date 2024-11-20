Unterhaltung

Suits kommt zurück: Datum für 2025 steht fest

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar
Suits La Header

Suits feiert 2025 ein Comeback als Serie, wir bekommen allerdings nicht das alte Original in einer Fortsetzung, sondern mit Suits: L.A. einen Ableger, ein Spin-off. Es gibt eine neue Besetzung, einen neuen Ort und wir haben sogar schon ein Datum.

NBC setzt auf den Sonntagabend und zeigt das neue Suits ab dem 23. Februar 2025. Stephen Amell schlüpft in die Rolle des Ted Black und Josh McDermitt wird uns als Stuart Lane begegnen. Wo wird Suits L.A. in Deutschland zu sehen sein?

Das ist noch unklar, denn in den USA wird man ein Abo bei Peacock benötigen, die Inhalte von NBC verteilen sich aber auf mehrere Anbieter. WOW wäre ein Kandidat, wie auch RTL+ und Joyn. Aber auch Netflix dürfte Interesse an der Serie haben, da Suits dort ein großer Erfolg ist und nach all den Jahren immer noch geschaut wird.

Bisher wurde jedenfalls noch kein offizieller Steamingdienst für Suits L.A. genannt, aber ich gehe davon aus, dass wir diesen noch 2024 erfahren werden. Ach, und Suits L.A. ist wohl nur der Anfang, denn NBC möchte ein Suits-Universum haben.

Playstation Ps5 Dualsense Grau Controller Header

PlayStation 5 DualSense Controller: So sieht die 30th Anniversary Edition aus

Sony schickt diese Woche die 30th Anniversary Edition der PS5-Kollektion ins Rennen und bei dieser hat man das komplette Lineup…

19. November 2024 | Jetzt lesen →

Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Tom 🍀
    sagt am

    Die Headline ist jetzt aber wirklich Clickbait. Denn „Suits kommt zurück“ entspricht schlicht und ergreifend nicht der Wahrheit. Das Spin-Off hat mit dem Original praktisch nichts zu tun, außer dass es vielleicht mal eine Anspielung und einen Gastauftritt gibt. Das lässt sich beim besten Willen nicht mehr mit „Google lässt uns keine Wahl“ argumentieren, wenn man nicht nur schwammig bleibt und so Neugierde weckt, sondern die Leser wirklich anlügt.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Unterhaltung / ...
Weitere Neuigkeiten
Youtube Tv Header
YouTube startet Beta für Android TV
in News
Google Bard Gemini
Google präsentiert neues Bildbearbeitungsmodell in Gemini
in Dienste
Apple Event ist offiziell: 9. September 2025 um 19 Uhr
in Events
Ich habe Gears of War auf der PlayStation gezockt
in Gaming
Ikea Store Logo Header 2025
IKEA Timmerflotte: Neuer Temperatur- und Feuchtigkeitssensor zeigt sich
in Smart Home
Apple Iphone 15 Hand
LEBARA startet eSIM und kündigt WiFi-Calling an
in Tarife
Apple Iphone 2021 Header
Handyhelden überrascht mit 50-GB-Tarif im Telefónica-Netz
in Tarife | Update
Discounty: Launch-Trailer veröffentlicht
in Gaming
Nothing Phone 2a: Neues Update umfasst September-Sicherheitsupdate und mehr
in Firmware und OS
Apple Watch Ultra 2 Schwarz Milanaise Hand
Apple verliert vor Gericht – Greenwashing der Apple Watch gekippt
in Marktgeschehen