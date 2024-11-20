Suits kommt zurück: Datum für 2025 steht fest

Suits feiert 2025 ein Comeback als Serie, wir bekommen allerdings nicht das alte Original in einer Fortsetzung, sondern mit Suits: L.A. einen Ableger, ein Spin-off. Es gibt eine neue Besetzung, einen neuen Ort und wir haben sogar schon ein Datum.

NBC setzt auf den Sonntagabend und zeigt das neue Suits ab dem 23. Februar 2025. Stephen Amell schlüpft in die Rolle des Ted Black und Josh McDermitt wird uns als Stuart Lane begegnen. Wo wird Suits L.A. in Deutschland zu sehen sein?

Das ist noch unklar, denn in den USA wird man ein Abo bei Peacock benötigen, die Inhalte von NBC verteilen sich aber auf mehrere Anbieter. WOW wäre ein Kandidat, wie auch RTL+ und Joyn. Aber auch Netflix dürfte Interesse an der Serie haben, da Suits dort ein großer Erfolg ist und nach all den Jahren immer noch geschaut wird.

Bisher wurde jedenfalls noch kein offizieller Steamingdienst für Suits L.A. genannt, aber ich gehe davon aus, dass wir diesen noch 2024 erfahren werden. Ach, und Suits L.A. ist wohl nur der Anfang, denn NBC möchte ein Suits-Universum haben.