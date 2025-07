Surface Pro 9: Microsoft veröffentlicht großes September Firmware-Update

Im September scheinen die Softwareentwickler von Microsoft sehr aktiv zu sein: Nachdem das Surface Studio 2+, Surface Laptop Studio und Laptop Studio 2, Surface Book 3 und die beiden ARM-Geräte Surface Laptop 7 und Surface Pro 11 ein September-Firmware-Update mit zahlreichen Verbesserungen und sicherheitsrelevanten Anpassungen erhalten haben, folgt nun ein Update für das Surface Pro 9.

Das Update ist im Vergleich zum Firmware-Update vom Juli recht umfangreich, insgesamt neun spezifische Bugfixes werden in den Release Notes erwähnt. Darunter sind die Schließung einiger nicht näher beschriebener Sicherheitslücken, ein Ladeproblem mit dem Slim Pen und ein Fehler mit der Akkulimit-Option. Außerdem wurden einige Treiber der Hardwarekomponenten aktualisiert.

September 2024 updates – The following update is available for Surface Pro 9 with Intel Processor devices running Windows 10 October 2022 Update, Version 22H2, or greater.

Improvements and fixes: