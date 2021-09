TCL und das faltbare Smartphone

TCL wollte in diesem Jahr eigentlich ein faltbares Smartphone auf den Markt bringen, welches intern als „Project Chicago“ bekannt war. Ziel war es gegen das Samsung Galaxy Z Flip 3 anzutreten – das wird jetzt aber doch nicht passieren.

TCL zeigt eingestelltes Fold-Projekt

Das Projekt wurde auf unbestimmte Zeit auf Eis gelegt, was daran liegt, dass die Chip-Krise weiterhin anhält und die Kosten für dieses Projekt zu teuer wurden. Es ist noch unklar, ob man das Projekt in den nächsten Jahren neu auflegen wird.

TCL möchte den Markt nun weiter beobachten und schauen, wann man angreifen kann. Und um noch ein bisschen Werbung für das Projekt zu machen (warum auch immer) hat man ein paar Tech-Influencern einen ersten Prototyp geschickt.

Fehlende Konkurrenz im Fold-Markt

Konkurrenz ist immer gut, daher ist das schade, aber TCL hat sicher auch gesehen, dass Samsung mit dem Galaxy Z Flip 3 einen durchaus attraktiven Preis und ein sehr gutes Gerät auf die Beine gestellt hat. Vermutlich hat das Team gesehen, dass man da nicht mithalten kann und die Kosten am Ende viel zu hoch wären.

Man könnte nun behaupten, dass sich Samsung darüber freuen müsste, denn das macht einen Konkurrenten weniger. Ich sehe das aber anders, denn der Markt für Foldables ist noch viel zu klein und jeder zusätzliche Marktteilnehmer könnte im Moment etwas Schwung mitbringen – derzeit macht das Samsung quasi alleine.

Mal schauen, wie sich das im Winter und vor allem 2022 entwickelt. Auch Google hat ja ein solches Gerät geplant, soll es aber auf 2022 verschoben haben. TCL will an der Kategorie festhalten und weiterhin Smartphones mit einem faltbaren OLED-Display entwickeln. In diesem Jahr wird man hier allerdings doch nicht angreifen.

