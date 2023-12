Tesla bestätigt kabelloses Laden für Elektroautos

Tesla plant den Schritt zu kabellosem Laden, das hat der Chefdesigner (Franz von Holzhausen) in einem aktuellen Video zum Cybertruck offiziell bestätigt. Details gibt es keine, immerhin ging es um den Cybertruck, aber damit ist es offiziell.

Dieser Schritt hat sich bereits im Frühjahr angedeutet, Tesla arbeitet also wirklich an induktivem Laden für die Elektroautos. In diesem Jahr hat man übrigens auch ein passendes Unternehmen dafür übernommen, von dem man sich wieder trennte.

Das Wissen und die Mitarbeiter blieben jedoch bei Tesla und es wäre gut möglich, dass 2024 der Fokus bei der Produktentwicklung auf diesem Schritt liegt. Tesla ist nicht das einzige Unternehmen, welches daran arbeitet, aber es gibt auch bereits erste Marken, die das eingestellt haben. Diese Technologie hat ein großes Problem.

Beim Smartphone ist es vielleicht noch egal, wenn man Verluste beim Laden hat, aber bei einem Elektroauto ist das eine andere Dimension. Mal schauen, ob Tesla hier vielleicht eine Lösung findet, die diese Technologie massentauglich macht.

