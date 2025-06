Tesla: Das „normale“ Model Y steht jetzt an

Tesla liefert seit einigen Tagen die „Launch Edition“ des Model Y aus, diese ist jetzt allerdings ausverkauft und die letzten Einheiten dürften bald bei Kunden stehen. Es wird einige geben, die gewartet haben, denn das Paket war für viele uninteressant.

Seit ein paar Wochen kann man auch die normalen Versionen bei Tesla bestellen und da dürfte es jetzt auch bald mit den Auslieferungen losgehen. In der Giga in Texas gibt es bereits erste Einheiten auf dem Gelände, die bald an Kunden gehen.

Die aktuellen Zahlen zum Tesla Model Y sind also noch nicht aussagekräftig, denn nicht jeder will die große Version mit maximaler Ausstattung. Vor allem die Basis reicht einigen aus und auch die große Reichweite mit einem Motor ist sehr beliebt.

Jetzt wird sich also zeigen, ob die aktuelle Delle bei Tesla wirklich nur am Model Y lag oder noch andere Gründe hat. Eine Version wird Tesla übrigens erst Ende 2025 nachreichen, denn dann steht das Model Y Performance an. Das dauert aber noch.

Neues Tesla Model Y als Übersicht

Tesla Model Y Hinterradantrieb

500 km Reichweite (WLTP)

Verbrauch 13,9 kWh/100 km

0-100 km/h in 5,9 Sek

44.990 €

Tesla Model Y Maximale Reichweite Hinterradantrieb

622 km Reichweite (WLTP)

Verbrauch 14,2 kWh/100 km

0-100 km/h in 5.6 Sek

49.990 €

Tesla Model Y Maximale Reichweite mit Allradantrieb

586 km Reichweite (WLTP)

Verbrauch 14,8 kWh/100 km

0-100 km/h in 4,8 Sek

52.990 €

