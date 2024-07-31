Neues Tesla Model Y zeigt sich mit ganz neuem Rücklicht

Mobilität

Tesla arbeitet derzeit an einem neuen Model Y, welches intern wohl als Projekt „Juniper“ bekannt ist und schon seit einer ganzen Weile ein Thema in Gerüchten rund um Tesla ist. Doch Tesla selbst hat das Upgrade für 2024 ausgeschlossen.

Mittlerweile sind allerdings erste Erlkönige des neuen Tesla Model Y unterwegs und das bedeutet, dass wir auch immer mehr Bilder sehen. Auf Reddit wurden jetzt zwei neue Bilder veröffentlicht, bei denen eins sogar ein komplett neues Rücklicht zeigt.

Plant Tesla beim neuen Model Y eine durchgezogene Rückleuchte, in die man das Logo integriert? Damit würde sich das Facelift für das Tesla Model Y sehr stark vom Facelift für das Tesla Model 3 unterscheiden, welches noch zwei Rücklichter hat.

Tesla Model Y: Noch mehr für 2025 geplant?

Vielleicht ist das auch der Grund, warum das neue Tesla Model Y deutlich später als das aktualisierte Tesla Model 3 kommt, womöglich hat Tesla noch mehr geplant. Das Tesla Model Y ist immerhin deutlich wichtiger und verkauft sich auch besser.

Den Innenraum sieht man auf dem zweiten Bild bei Reddit übrigens auch, da gibt es die bekannte Ambientebeleuchtung, die beim Tesla Model Y jedoch schon letztes Jahr nachgereicht wurde. Mal schauen, ob wir bald noch weitere Bilder bekommen.

