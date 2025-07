Tesla Semi: Elektrischer LKW soll weltweit starten

Bei den PKWs gehe ich davon aus, dass die Lösung kurzfristig elektrisch sein wird, vielleicht gibt es irgendwann auch genug Energie für E-Fuels oder Wasserstoff, aber diese Energie kann man jetzt auch (günstiger) in Akkus bei PKWs stecken.

Doch es gibt ja noch andere Bereiche der Mobilität und bei einigen (Flug, Schiff) wird man E-Fuels und Co. benötigen, bei anderen bin ich selbst gespannt, welche Technologie das Rennen macht, wie bei Trucks bzw. LKWs. Tesla ist sich sicher.

Mit dem Tesla Semi ist man schon eine Weile in den USA mit einem elektrischen LKW auf Straßen unterwegs und erste Unternehmen zeigten sich bisher auch sehr zufrieden damit. Laut Elon Musk soll der Tesla Semi aber auch weltweit kommen.

Wann? Das ist noch offen, aber der Tesla Semi ist gerade in Deutschland in der Gigafactory zu Besuch und wir haben schon im Frühjahr gehört, dass er sogar hier gebaut werden könnte. Vielleicht nicht das spannendste Elektroauto (für uns als private Anwender), aber für Tesla ein lukrativer Markt, um in Zukunft zu wachsen.

Special Guest at Giga Berlin pic.twitter.com/oU4whN7eKc — Tesla Manufacturing (@gigafactories) October 15, 2024

