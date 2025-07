Tesla hat noch ein neues Elektroauto geplant

Tesla präsentierte uns letzte Woche die Zukunft der Marke, bei der Elon Musk sehr stark auf autonomes Fahren wettet. Im Fokus stand das Tesla Cybercab, das erste Robotaxi der Marke. Doch es wurde auch ein Tesla Robovan auf dem Event gezeigt.

Nach der Ankündigung lohnt sich ein Blick auf einen Slide für Investoren, denn im Sommer sprach Tesla noch von drei neuen Elektroautos. Zwei davon, vermutlich die beiden auf der linken Seite, sind offiziell, es fehlt allerdings noch ein Elektroauto.

Wir wissen nicht, ob das Modell auf dem offiziellen Slide von Tesla der Größe des enthüllten Autos entspricht, dann wäre es in etwa so groß wie das Cybercab und ein eher kompaktes Modell. Vielleicht hat man das Symbol aber auch nur kopiert.

Tesla selbst schweigt weiter zu diesem Elektroauto, aber der Marke fehlt noch eine kurzfristige Lösung, bevor in über zwei Jahren die autonome Zukunft startet, falls sie überhaupt startet. Das günstige Elektroauto liegt jetzt aber angeblich auf Eis.

Tesla blickt auf sinkende Nachfrage

Daher ist Tesla übrigens auch sehr aktiv, denn man senkt die Preise, man führt neue Versionen ein, wie mit mehr Reichweite oder mit mehr Sitzen, und sogar „Refer und Earn“ kehrte im Sommer zurück. Aber das neue Tesla Model Y kommt erst 2025.

Reicht das aus? Tesla blickt in diesem Jahr (bisher) erstmals auf eine sinkende Nachfrage, was so nicht vorgesehen ist, irgendwas müsste man also für 2025 parat haben, ein Facelift für das Tesla Model Y alleine reicht vermutlich auch nicht aus.

Mal schauen, was für nächstes Jahr geplant ist, die Investoren haben die autonome Zukunft von Tesla nicht so positiv aufgenommen, wie sie Elon Musk vermarkten wollte. Irgendwann muss also mal eine konkrete Ankündigung bei Tesla folgen.

Eins ist aber gut für die Entwicklung der Elektroautos, denn Tesla kann sich auch nicht mehr bequem zurücklehnen und die sehr hohe Nachfrage genießen, man muss aktiv werden. 2025 verspricht daher ein sehr spannendes Jahr zu werden.

