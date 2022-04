The Batman: Weiterer Film mit Robert Pattinson geplant

Der aktuelle Batman-Film kommt durchaus gut an und war nicht nur im Kino ein Erfolg, auch die Kritiken sind positiv und seit ein paar Tagen kann man ihn bei HBO Max in den USA streamen, was direkt über 4 Millionen Menschen getan haben.

Daher hat Toby Emmeric von Warner diese Woche bestätigt, dass The Batman 2 geplant wird und Matt Reeves das Projekt wieder leitet. Robert Pattinson schlüpft im zweiten Batman-Film wieder in die Rolle des Rächers, das ist auch gesetzt.

Weitere Details gibt es nicht, wir wissen also nicht, wann die Dreharbeiten beginnen oder der zweite Film in die Kinos kommen soll. Vor dem zweiten Film wird jetzt auch erst die Spinoff-Serie zum Pinguin im Fokus stehen, die wohl erst 2023 kommt.

