The Last of Us Part III: Naughty Dog plant angeblich drittes Spiel

Vor ein paar Tagen gab Neil Druckmann an, dass der dritte Part von The Last of Us nicht sicher sei, was einige als negativ einstuften. Es war aber keine Absage für das Spiel, vermutlich wollte man den Fokus nur mehr auf das nächste Projekt lenken.

Das nächste Spiel von Naughty Dog heißt Intergalactic und dürfte 2026 für die PS5 erscheinen. Doch laut DanielRPK arbeitet das Entwicklerstudio nebenbei an The Last of Us Part III, das Spiel sei fortgeschritten und Filmszenen werden gedreht.

The Last of Us: Ein „weiteres Kapitel“

Vor etwa einem Jahr war von einem „weiteren Kapitel“ für The Last of Us die Rede, und das vom Chef persönlich, in einer offiziellen Dokumentation zum Spiel. Es ist alles ein bisschen verwirrend, aber ich gehe davon aus, dass noch ein Part kommt.

Die Reihe ist viel zu erfolgreich, Neil Druckmann selbst sprach von einer Idee, die er für einen dritten Part hat und dann gibt es da noch den Deal mit HBO, der angeblich noch für ein paar Staffeln ausgelegt ist. Ganz sicher ist so ein Projekt nie, selbst wenn es angekündigt wurde, aber die Hinweise für einen letzten Part sind eben da.

Meine Vermutung ist nur, dass man sich gerne auf die aktuelle Serie bei HBO und das neue Spiel konzentrieren würde, während ein Teil des Teams nebenbei an The Last of Us Part III arbeitet. Doch selbst wenn das stimmt, dann ist das vermutlich ein Spiel, über das wir erst sprechen, wenn schon die PlayStation 6 zu kaufen ist.