Gaming

The Last of Us Part III: Naughty Dog plant angeblich drittes Spiel

Autor-Bild
Von
| 3 Kommentare
The Last Of Us Part 1 Und 2

Vor ein paar Tagen gab Neil Druckmann an, dass der dritte Part von The Last of Us nicht sicher sei, was einige als negativ einstuften. Es war aber keine Absage für das Spiel, vermutlich wollte man den Fokus nur mehr auf das nächste Projekt lenken.

Das nächste Spiel von Naughty Dog heißt Intergalactic und dürfte 2026 für die PS5 erscheinen. Doch laut DanielRPK arbeitet das Entwicklerstudio nebenbei an The Last of Us Part III, das Spiel sei fortgeschritten und Filmszenen werden gedreht.

The Last of Us: Ein „weiteres Kapitel“

Vor etwa einem Jahr war von einem „weiteren Kapitel“ für The Last of Us die Rede, und das vom Chef persönlich, in einer offiziellen Dokumentation zum Spiel. Es ist alles ein bisschen verwirrend, aber ich gehe davon aus, dass noch ein Part kommt.

Die Reihe ist viel zu erfolgreich, Neil Druckmann selbst sprach von einer Idee, die er für einen dritten Part hat und dann gibt es da noch den Deal mit HBO, der angeblich noch für ein paar Staffeln ausgelegt ist. Ganz sicher ist so ein Projekt nie, selbst wenn es angekündigt wurde, aber die Hinweise für einen letzten Part sind eben da.

Meine Vermutung ist nur, dass man sich gerne auf die aktuelle Serie bei HBO und das neue Spiel konzentrieren würde, während ein Teil des Teams nebenbei an The Last of Us Part III arbeitet. Doch selbst wenn das stimmt, dann ist das vermutlich ein Spiel, über das wir erst sprechen, wenn schon die PlayStation 6 zu kaufen ist.

Sony Playstation 5 Ps5 Pro Header

PlayStation 5 Pro: Sony plant sehr großes Update für 2026

Sony setzt bei der PlayStation 5 Pro nicht nur auf bessere Hardware für die bessere Grafik, man setzt vor allem…

11. März 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden3 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Felix 🔆
    sagt am

    Wird trotzdem noch für die PS5 herauskommen. Lass das Spiel mal 2028-2029 erscheinen, da wird die PS5 auch noch versorgt werden. Und ich denke Part 3 ist gesetzt, dafür ist die Reihe zu erfolgreich und mit dem Serien Deal macht es extrem Sinn.

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Felix ⇡

      Ich rechne auch mit einem Cross-Plattform-Titel und dann passend dazu Remaster-Versionen von TLOU 1 und 2 für die PS6.

      Antworten
      1. Felix 🔆
        sagt am zu Oliver Schwuchow ⇡

        Ja ich leider auch 😂😂 Remaster vom Remake des Remasters..kann man dann keinem mehr erzählen 😅

        Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / The Last of Us Part III: Naughty Dog plant angeblich drittes Spiel
Weitere Neuigkeiten
Vodafone Elektroschrott
Sammlung von Elektroaltgeräten soll verbessert werden
in Hardware
Bike Fahrrad
Deutsche Bahn verschenkt Kaffee und Gutscheine – einfach nur fürs Radfahren
in Dienste
Dl Glasfaser Netzausbau
Telekom und Stadtwerke Hilden vereinbaren FTTH-Ausbau
in Telekom
Zwei Drittel offen für Verzicht auf eigene Pkw
in Mobilität
Joyn
Joyn verzeichnet deutliche Reichweitensteigerung
in News
Mastodon
Mastodon führt Zitat-Posts ein
in Social
iPhone 17 Verkaufsstart: Lieferzeiten verschieben sich schnell
in Smartphones
Borderlands 4 ab sofort für Konsolen und den PC erhältlich
in News
Prime Video erweitert NBA-Spielplan um 20 Sonntagsspiele
in News
Facebook Ray Ban Stories Brille
Amazon will euch bald Alexa als Brille anbieten
in Wearables