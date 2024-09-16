Toyota: Neues Elektroauto soll Schwung mitbringen

Toyota legte letztes Jahr den Prius neu auf, den einstigen Besteller der Hybriden, aber eine elektrische Version fehlt bis heute. Der kommende Toyota bZ3C erinnert durchaus an sowas wie einen Prius, aber er ist vermutlich nicht für uns relevant.

In China wurde das neue Elektroauto, welches Anfang 2023 als Toyota bZ Sport Crossover in Konzeptform vorgestellt wurde, bei einer Behörde entdeckt. Doch das Elektroauto wird vermutlich nicht zu uns kommen und ist nur für China gedacht.

Toyota nutzt hier viel Technik von BYD, es ist das dritte Modell einer Partnerschaft in China, wo Toyota bei Elektroautos quasi nicht stattfindet. Wobei das bei uns nicht anders ist, so ein moderner Crossover würde sicher auch hier gut funktionieren.

Ich bin mal gespannt, wie und wann Toyota hier endlich mal etwas mehr Tempo bei Elektroautos macht, der Toyota bZ4X findet ja quasi nicht statt und sonst gibt es kein Elektroauto. 2024 wird das so bleiben, mal schauen, was dann 2025 kommt.