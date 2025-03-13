Mobilität

Toyota plant doch ein günstiges Elektroauto

Toyota Sport Crossover Header

Ist Toyota endlich aufgewacht, wenn es um die Elektromobilität geht? Es sieht im Moment fast danach aus, denn in diesem Jahr startet die neue Elektro-Offensive.

Doch auch im Gespräch mit Medien wie Autocar kommuniziert man mittlerweile ein bisschen anders und während man vor einem Jahr noch ein günstiges Elektroauto ausgeschlossen hat, so „sei das mittlerweile doch eine Idee“ laut Andrea Carlucci.

Es ist der falsche Zeitpunkt, um darüber zu sprechen, aber Toyota plant sowas wie einen elektrischen Yaris. Man folgt also dem Ansatz der Konkurrenz, nur eben ein bisschen versetzt, bei VW sind die Pläne für so ein Elektroauto mittlerweile konkret.

In absehbarer Zeit möchte sich Toyota, jedenfalls nach außen, auf die anderen Elektroautos fokussieren, wie den aktualisierten bZ4X oder den elektrischen C-HR, aber wenn der Zeitpunkt gekommen ist, dann wird es auch bei Toyota günstiger.

Skoda Kodiaq Elektro 2026 Teaser Heck

Skoda überrascht mit neuem Elektroauto-Teaser

Im Rahmen der Geschäftszahlen, die bei Skoda durchaus gut aussehen, was nicht auf alle VW-Marken derzeit zutrifft, gab es am…

13. März 2025 | Jetzt lesen →

