Toyota zeigt Zukunft der Elektroautos im Herbst

Toyota ist Marktführer bei Autos, aber bei der Zukunftstechnologie (Elektroautos) ist man weit abgeschlagen. So richtig progressiv ist man noch nicht, aber man ist aufgewacht und hat erkannt, dass sich bei Toyota jetzt zügig etwas ändern muss.

Toyota zeigt neue Elektroautos im Herbst

Daher gibt es einen neuen Chef und eine neue Struktur bei Toyota und man will uns auch bald zeigen, wie die elektrische Zukunft von Toyota aussieht. Auf der Tokyo Motor Show im Oktober wird es eine Preview mit vielen neuen Konzepten geben.

Es ist jetzt nicht so, dass es Toyota an Konzepten für Elektroautos mangelt (im Vergleich zu richtigen Elektroautos), aber diese Konzepte sollen mit einer neuen BEV-Plattform entwickelt werden. Die Plattform für die aktuellen Elektroautos war eigentlich nicht unbedingt (exklusiv) dafür vorgesehen und das spürt man auch.

Toyota hat in den Geschäftszahlen allerdings auch betont, dass man nicht nur die Elektromobilität hochfährt, sondern auch Wasserstoff. Vor ein paar Tagen hat man schon betont, dass Wasserstoffautos eine Schlüsselrolle bei Toyota spielen sollen.

Schauen wir mal, wie diese „Elektroautos von einem Autobauer“ (so der Slogan der kommenden Konzepte) aussehen, was sie können und was noch viel wichtiger ist: Wann sie kommen. Wenn man nach dem Wandel eine Chance auf den ersten Platz weltweit haben möchte, dann muss Toyota so langsam mal etwas Druck machen.

