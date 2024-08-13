Nintendo Switch 2: Große Spiele-Blockbuster für die Konsole geplant

Wir haben schon vor ein paar Tagen erfahren, dass die Nintendo Switch 2 vielleicht das Level der aktuellen Konsolen erreichen wird, wenn es um neue AAA-Spiele geht, denn hier befinden wir uns noch sehr häufig auf dem Level der alten Konsolen.

Heißt: Sehr viele Spiele werden noch auf PS4-Level entwickelt, um die alte Basis mitzunehmen, es gibt kaum Spiele, die eine PS5-Hardware ausreizen. Und das ist gut für Nintendo, denn die neue Switch 2 soll in etwa auf dem Level einer PS4 sein.

Nintendo Switch 2: Assassin’s Creed-Reihe kommt

Und wie man von zwei bekannten Quellen hört, macht sich Ubisoft für den Launch der Assassin’s Creed-Reihe auf der neuen Konsole von Nintendo bereit. Es sollen ältere AC-Titel wie Mirage, Valhalla, Odyssey und Origins (die letzten beiden Titel als Bundle), aber auch das ganz neue Shadows zeitnah zum Launch erscheinen.

Assassin’s Creed Shadows erscheint übrigens nicht mehr für die alten Konsolen, es ist aber unklar, ob man bei der Qualität ein paar Abstriche machen muss. Das Level einer PS5 gibt es vermutlich nicht, aber via Upscaling ist sicher einiges möglich.

Ich bin gespannt, denn die Grafik ist zwar kein Fokus von Nintendo, aber mir ist sie durchaus wichtig. Und wir haben bei der Nintendo Switch gesehen, was die Studios von Nintendo aus so einer schlechten Hardware herausholen können, auch nach Jahren, da wird es interessant zu sehen, was mit der neuen Hardware möglich ist.

Nintendo hat die neue Konsole im Frühjahr offiziell bestätigt und möchte diese bis Ende März 2025 zeigen. Es steht aber im Raum, dass sie dann schon erscheint.

Die Nachfrage nach der Nintendo Switch bricht gerade sehr stark ein, es stehen zwar noch ein paar Blockbuster für Ende 2024 an, aber ich vermute, dass wir die neue Version im September oder Oktober sehen. Und ich bin extrem gespannt.