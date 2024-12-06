Valve könnte uns mit Steam-Konsole überraschen

Gaming

Valve arbeitet seit dem Erfolg des Steam Deck wieder intensiver an Hardware und wir hatten hier bereits zahlreiche Leaks in den letzten Wochen. Es stehen ein neuer Controller und eine neue VR-Brille im Raum. Doch es könnte noch mehr kommen.

Valve plant Steam-Box für den TV

Neben „Ibex“ (Steam Controller 2) und „Roy“ (Controller für VR-Headset) gibt es auch den Codenamen „Fremont“ und Valve-Insider Brad Lynch hat auf X verraten, dass es mehrere Hinweise gibt, dass es sich dabei um eine Box für den TV handelt.

Mehrere Reddit-Nutzer haben im Code von Valve und an anderen Stellen bereits Hinweise gefunden, dass Valve wohl sowas wie eine Steam-Konsole für den TV mit HDMI-Anschluss plant, die mehr CPU- und GPU-Leistung als das Steam Deck hat.

Momentan wird noch viel spekuliert, denn während wir bei den anderen zwei Valve-Produkten schon Bilder gesehen haben, so gibt es hier nur vereinzelt Hinweise. Es wäre aber möglich, dass wir eine Steam-Konsole von Valve sehen, die von Quanta Computer gebaut wird, die übrigens auch schon das Steam Deck für Valve bauen.

Valve hatte 2015 mit den Steam Machines schon einmal die Idee, dass SteamOS auf kleine Konsolen/Boxen für den TV wandert. Brad Lynch vermutet, dass da zum 10. Jubiläum dieser Vision womöglich ein Konsolen-Neustart bei Valve geplant ist.

