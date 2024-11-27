Valve: Leak zeigt ganz neue Steam-Hardware

Gaming

Valve wird sich vor dem Steam Deck 2 wieder auf andere Bereiche fokussieren und wir haben schon von zwei neuen Produkten gehört. Es stehen der Steam Controller 2 und eine neue VR-Brille im Raum. Und jetzt gibt es die passenden Leaks dazu.

Die folgenden Bilder stammen von Brad Lynch, der für Valve-Leaks bekannt ist, und sie zeigen zwei 3D-Modelle. Bei „Ibex“ handelt es sich um den neuen Controller von Valve, der sich optisch doch ein bisschen stärker von der alten Generation abhebt.

Valve Steam Controller 2 Ibex Leak

Das zweite Produkt ist intern unter dem Codenamen „Roy“ bekannt, es handelt sich um neue VR-Controller. Valve dürfte auch ein passendes VR-Headset dafür geplant haben, dieses haben wir bisher aber noch nicht in der Gerüchteküche gesehen.

Intern hat das VR-Headset selbst wohl den Codenamen „Deckard“ und es könnte ein eigenständiges VR-Headset, ähnlich wie die Meta Quest 3, sein. Zeigt Valve die neuen Produkte noch 2024? Kommen passende Spiele? Es bleibt hier spannend.

Valve Steam Vr Headset Controller

  1. Quinzi 👋
    sagt am

    Mehr Knöpfe am vr Controller? Endlich wagt es mal ein vr Hersteller mehr als 2 Knöpfe zu verbauen. Das Touchpad war einfach nur übertrieben unnötig und nirgends genutzt.

    Antworten
  2. Sam 🏅
    sagt am

    Warum Valve da schon wieder vom bewährten Controllerdesign (VR) abweichen muss…

    Antworten

