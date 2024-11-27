Valve: Leak zeigt ganz neue Steam-Hardware

Valve wird sich vor dem Steam Deck 2 wieder auf andere Bereiche fokussieren und wir haben schon von zwei neuen Produkten gehört. Es stehen der Steam Controller 2 und eine neue VR-Brille im Raum. Und jetzt gibt es die passenden Leaks dazu.

Die folgenden Bilder stammen von Brad Lynch, der für Valve-Leaks bekannt ist, und sie zeigen zwei 3D-Modelle. Bei „Ibex“ handelt es sich um den neuen Controller von Valve, der sich optisch doch ein bisschen stärker von der alten Generation abhebt.

Das zweite Produkt ist intern unter dem Codenamen „Roy“ bekannt, es handelt sich um neue VR-Controller. Valve dürfte auch ein passendes VR-Headset dafür geplant haben, dieses haben wir bisher aber noch nicht in der Gerüchteküche gesehen.

Intern hat das VR-Headset selbst wohl den Codenamen „Deckard“ und es könnte ein eigenständiges VR-Headset, ähnlich wie die Meta Quest 3, sein. Zeigt Valve die neuen Produkte noch 2024? Kommen passende Spiele? Es bleibt hier spannend.