Verlauf gezielt löschen: Google plant neue Funktion für Chrome

Android-Nutzer werden bald in den Genuss einer neuen Funktion für Chrome kommen, denn Google testet diese schon seit einer Weile und man kann sie sogar jetzt schon vorab (via chrome://flags) aktivieren. Tut man das, dann erscheint ein neuer Button im Menü, welcher direkt den Verlauf der letzten 15 Minuten löscht.

Falls ihr euch also für ein paar Minuten auf Seiten bewegt, die ihr nicht unbedingt in eurem Verlauf speichern wollt (und der Inkognito-Modus keine Option für euch ist), dann könnt ihr euch das Löschen einzelner Seiten sparen. Sofern ihr sie in diesem Zeitfenster besucht habt, lässt sich der Verlauf laut 9TO5Google direkt löschen.

Video: Das ist die Google Pixel-Roadmap 2023

So will Google die Kamera im Pixel 8 Pro optimieren Wir haben vor ein paar Tagen die ersten Renderbilder des Google Pixel 8 Pro gesehen und so langsam beschäftigen wir uns dann auch mit den Details. Wie der Kamera und […]21. März 2023 JETZT LESEN →

-->