Vivo kopiert die Apple Vision Pro

Unternehmen orientieren sich gerne mal an Apple (ja, Apple auch an anderen) und schauen, was man dort geplant hat. Manchmal gibt es auch dreiste Kopien, wie in dieser Woche bei Vivo, wo man die Vivo Vision, eine neue VR-Brille, vorgestellt hat.

Sie sieht nicht nur exakt wie die Brille von Apple aus, man hat sich sogar bei „spatial computing“ bei Apple bedient, denn diese Bezeichnung gab es vorher nicht. Details gibt es noch keine, aber die Vivo Vision soll noch in diesem Sommer erhältlich sein.

Ich gehe davon aus, dass man Android XR nutzt, da stehen im Laufe des Jahres einige VR-Brillen an, Samsung und Google arbeiten ebenfalls daran. Bei Vivo wäre ich mir aber nicht sicher, ob es die Vision auch außerhalb von China geben wird.

-->