Volkswagen AG schließt das erste Werk in Europa

Es geht los, denn nach Jahrzehnten ohne Werksschließungen in Europa mistet man bei der Volkswagen AG jetzt aus. Bei der VW-Marke selbst stehen mindestens drei Werke in Deutschland auf der Kippe, den Anfang macht allerdings Audi ab 2025.

Das Werk in Brüssel war in den letzten Wochen im Gespräch, da Audi den Q8 e-tron nicht attraktiv genug gestalten konnte und mit dem Audi Q6 e-tron sogar ein besserer und günstigerer SUV aus den eigenen Reihen ansteht. Da das Werk in Brüssel aber nur den Q8 baut und dieser eingestellt wird, war es das leider vor Ort.

Audi wird das Werk in Brüssel noch Ende Februar 2025 einstellen, da man selbst keine Verwendung mehr dafür hat. Es gab auch Interessenten, genau genommen sogar 26, aber laut Audi konnte keiner ein nachhaltiges Konzept dafür vorlegen.

Schade, aber dieser Schritt kommt nicht ganz unerwartet. Ich habe mir den Audi Q8 e-tron im Sommer 2023 angeschaut und das Facelift reichte nicht aus. Audi hat das Ende vermutlich hinausgezögert, bis endlich der Audi Q6 e-tron vom Band läuft.

Das Management hat sich also verzockt und nicht rechtzeitig dafür gesorgt, dass es einen würdigen Nachfolger für den Audi e-tron (wie der Q8 vorher hieß) gibt. Der kommt erst 2026, aber für die 3.000 Mitarbeiter von Audi ist das leider zu spät.

