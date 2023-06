Volkswagen setzt auf „hohe Reichweite“ für neue Hybrid-Generation

Mit dem Ende der Förderung ist die Nachfrage nach Plug-In-Hybriden massiv eingebrochen und das kam jetzt ehrlich gesagt nicht unerwartet. Doch viele Marken setzten auf Hybrid-Modelle, denn so kann man die CO2-Grenzwerte einhalten.

Volkswagen hat für 2024 eine neue Hybrid-Generation parat, denn man hat die MQB-Plattform weiterentwickelt und ihr den Zusatz „evo“ spendiert. Das erste Modell wird direkt der Besteller sein, wir bekommen einen neuen VW Tiguan.

Volkswagen: 100 km elektrische Reichweite

Während Volkswagen im Hintergrund also an einem elektrischen Tiguan arbeitet, setzt man hier laut eigenen Angaben auf eine „hohe Reichweite“ für Hybrid. Was bedeutet das? Der neue VW Tiguan für 2024 kann 100 km rein elektrisch fahren.

Da wird es sicher die ein oder andere Einschränkung geben, ein Nachteil von Plug-In-Hybriden fällt allerdings weg: Man wird nicht nur an AC-Ladesäulen, sondern auch an DC-Schnellladern laden können. Volkswagen sagt aber nicht, wie schnell.

Reicht so ein Fortschritt, um die Plug-In-Hybride wieder attraktiv zu machen?

Ich glaube das ehrlich gesagt nicht, denn die haben nur viele gekauft, um die gute Förderung mitzunehmen und einen günstigeren Verbrenner zu fahren. Es gibt ein paar Hybrid-Nutzer, die das optimal im Alltag nutzen, keine Frage, euch will ich hier auch nicht triggern, aber Plug-In-Hybride verlieren derzeit stark an Bedeutung.

