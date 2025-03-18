Mobilität

Volkswagen und Audi denken über ganz neues Elektroauto nach

Audi Activesphere Front

Volkswagen kündigte 2022 einen eher ungewöhnlichen Schritt an, denn mit Scout startete eine neue Marke für den US-Markt, die elektrische SUVs und Pick-ups für diesen entwickeln soll. Scout agiert dabei wie ein Start-up und denk vieles neu.

Es wird noch eine Weile dauern, bis wir die Technik von Scout als Serienversion auf den Straßen sehen, vor 2028 kommt da noch nichts. Doch wie Autocar berichtet, sei Volkswagen hier nicht nur an einem Lineup für die USA und Scout interessiert.

Man denkt auch über ein elektrisches Modell für VW selbst nach, welches einst als „Ruggdzz“ mit der MEB-Plattform geplant war. Ein großer und elektrischer 4×4-SUV wäre zwar weniger für Europa spannend, aber Volkswagen agiert auch global.

Und auch bei Audi gibt es bereits Interesse an der Technik von Scout, die auf ein „ladder-on-frame chassis“ für die Elektroautos setzen. Doch selbst wenn die zwei Modelle von VW und Audi grünes Licht bekommen, so wird es noch lange dauern.

