Volkswagen: VW Beetle kommt nicht als Elektroauto

Volkswagen wird in den kommenden Jahren ein paar bekannte Modelle mit in das elektrische Zeitalter nehmen. So plant die Marke einen elektrischen VW Tiguan für 2026 und der VW Golf soll auch bald eine Chance als Elektroautos bekommen.

Wie sieht es mit weiteren Modellen aus? Zum Beispiel einem VW Käfer, der bereits als VW Beetle ein Comeback feierte. Das wird es nicht geben, so Thomas Schäfer im Gespräch mit Autocar, ein vollelektrischer VW Beetle „wäre eine Sackgasse“.

Ein solcher stand in den letzten Jahren immer mal wieder im Raum, aber der Chef von Volkswagen möchte zwar Klassiker mitnehmen, aber nicht zu nostalgisch bei der Auswahl werden. Der Golf hat den Käfer damals abgelöst und das bleibt so.

