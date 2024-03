Volvo erlebt 2024 einen kleinen Elektroauto-Boom

Volvo ist durchaus optimistisch, wenn es um die Zukunft mit Elektroautos geht und glaubt weiterhin daran und möchte auch nicht, wie manch andere Marke, auf die Bremse drücken. Vor allem, da 2024 ein sehr spannendes Jahr für Volvo sein wird.

Der neue Volvo EX30 ist gerade gestartet und es ist nicht nur eines der bisher kompaktesten Modelle von Volvo, es ist für die Premiummarke sogar noch ein recht preiswertes Elektroauto. Und das sorgt zum Start für einen ordentlichen Push.

Das Chinesische Neujahr hat zwar bei fast allen Marken für einen Einbruch gesorgt, bei Volvo war dieser mit 2 Prozent im Februar aber passabel. Interessant ist hier, dass der Anteil der vollelektrischen Modelle bei 22 Prozent im Februar 2024 lag.

So hoch war der Anteil noch nie und wenn man Hybird-Modelle als elektrifizierte Modelle mit einkalkuliert, dann lag der Anteil sogar bei 44 Prozent. Fast die Hälfte der Autos von Volvo hatten letzten Monat also einen elektrischen Antrieb verbaut.

Volvo hofft, dass der neue EX30 diesen Trend in diesem Jahr weiter befeuern wird, der Bestseller der Marke bleibt aber der Volvo XC60 und da steht das Elektroauto erst 2025 an. Der kompakte SUV und die größeren SUVs müssen 2024 also reichen.

