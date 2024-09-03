Volvo EX90: Das Elektro-Flaggschiff hat einen Preis

Volvo kündigte Ende 2022 den EX90 als neues Flaggschiff der Marke an, es ist ein sehr großer Elektro-SUV mit bis zu 380 kW (516 PS) und der 111 kWh große Akku reicht für 600 km WLTP-Reichweite. Eigentlich sollte es aber schon 2023 losgehen.

Doch der große SUV verzögerte sich und startet erst in diesem Monat, dann gehen die ersten Einheiten an Kunden raus. Heute sind die ersten Fahreindrücke online gegangen und man darf sich auf im Konfigurator von Volvo so richtig austoben.

Wobei, das mit dem Austoben ist schnell erledigt, denn Volvo bleibt schlicht und simpel und bietet nur drei Versionen an. Es gibt ein paar Extras, aber viele sind das nicht. Und die Core-Version ohne Extras startet bei 83.700 Euro in Deutschland.

Wer etwas mehr möchte, der greift zum Volvo EX90 Plus und der Volvo EX90 Ultra ist ab 102.300 Euro die beste Version. Mit voller Hütte landet man bei ca. 120.000 Euro. Volvo möchte mit diesem neuen SUV die Premiumkunden in Zukunft abholen.

https://www.youtube.com/watch?v=vMgpwPTetEo