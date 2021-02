Recharge: Volvo will 2021 mehr Elektroautos verkaufen

Volvo verfehlte letztes Jahr das selbst gesetzte Ziel von 20 Prozent, wenn es um die Verkäufe von Elektroautos geht. Wobei man bei Volvo derzeit von elektrifiziert sprechen muss, da man noch kein eigenes Elektroauto im Portfolio hat. Der rein elektrische XC40 wird erst in den nächsten Wochen an Kunden ausgeliefert.

Volvo Recharge: 25 Prozent für 2021 angepeilt

Die Recharge-Familie (so nennt Volvo die Modelle mit einem elektrischen Antrieb) konnte um 6,5 Prozent auf 17 Prozent zulegen und vor allem in der zweiten Hälfte des Jahres und in Europa gab es einen großen Push. Daher ist Volvo laut ANE auch zuversichtlich für 2021 und peilt in diesem Jahr direkt 25 Prozent an.

Schon dieses Jahr sollen die Hybrid-Modelle und Elektroautos also bereits ein Viertel bei Volvo ausmachen, was aber auch einen guten Grund hat: In diesem Jahr stehen härtere CO2-Grenzwerte an und da muss Volvo natürlich vorbereitet sein. Der Fokus auf die Recharge-Kategorie hat aber noch einen anderen Grund.

Laut Volvo sind die Modelle auch lukrativ und haben eine hohe Gewinnmarge. Man wurde gewarnt, dass die Gewinnmarge nicht mit den normalen Benzinern mithalten kann, doch das kann Volvo nicht bestätigen – die Gewinnmarge ist oft identisch.

Volvo: 5 reine Elektroautos bis 2025

Volvo schließt nicht aus, dass man ab 2030 rein elektrisch wird, doch damit das klappt, muss das Portfolio zügig ausgebaut werden. Der Volvo XC40 kommt jetzt als reines Elektroauto, ein zweites Modell auch bald, dann steht für 2022 ein elektrischer XC20 im Raum und ein elektrischer XC90 soll ebenfalls 2022 kommen.

Bis 2025 sollen es 5 reine Elektroautos bei Volvo werden und wer mitgezählt hat, der kommt nun auf 4. Sowas wie ein Volvo XC100 könnte bis 2024 kommen und das Portfolio komplett machen. Und neben den Volvo-Modellen wird es dann sicher auch noch den ein oder anderen Polestar für die neue Flotte geben.

