VW ID Aero: Konzept für elektrischen Passat kommt im Juni

Volkswagen hat schon einige Verbrenner in die elektrische ID-Welt geholt und im nächsten Jahr steht der Passat an. Dieser wurde schon 2018 als Vizzion und 2019 als Space Vizzion auf Konzeptbildern gezeigt und ist auch als Aero-B bekannt.

Es ist ein weiteres Elektroauto, welches die MEB-Plattform nutzt und die normale Limousine wird wohl als VW ID.6 bei uns bekannt sein. Ein Kombi ist auch geplant, das wird dann vermutlich der VW ID.7 Tourer. Ja, nicht so leicht beim ID-Lineup.

Am 27. Juni möchte Volkswagen ein finales Konzept für den VW ID Aero zeigen, das dürfte sich dann schon stark an der Serienversion orientieren. Die Bilder in diesem Beitrag sind neue Designskizzen, die euch einen ersten Eindruck davon liefern.

Das Konzept war eigentlich mal für April geplant, hat sich aber verzögert. Ich bin auch mal gespannt, wie viele technische Details wir bekommen, denn mit diesem Modell werden wir den nächsten Schritt der MEB-Plattform sehen. Heißt: Mehr Power (400+ PS) und mehr Reichweite (700+ km) durch noch größere Akkus.

PS: Der VW ID Aero startet im zweiten Halbjahr zunächst exklusiv in China, die Version für Europa soll erst 2023 gezeigt werden. Es wäre also durchaus möglich, dass der elektrische Passat erst 2024 nach Europa und somit Deutschland kommt.

