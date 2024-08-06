Mobilität

Wegen Elon Musk: Tesla-Boykott bei ROSSMANN

ROSSMANN hat beschlossen, keine weiteren Tesla-Fahrzeuge für seinen Fuhrpark anzuschaffen. Diese Entscheidung basiert auf der Unvereinbarkeit zwischen den Aussagen von Elon Musk und den Werten, die Tesla mit seinen Produkten zu vertreten vorgibt.

Elon Musk, CEO von Tesla, betonte 2018 auf X (ehemals Twitter), dass Tesla existiere, um das Risiko eines katastrophalen Klimawandels zu verringern, der alle Arten auf der Erde betreffen würde. Raoul Roßmann, Sprecher der Geschäftsführung, sagte, Musks öffentliche Unterstützung für Donald Trump stehe im Widerspruch zu Teslas Mission.

Interessenkollisionen sind ausschlaggebend

Trump habe den Klimawandel wiederholt als Schwindel bezeichnet, was Teslas Ziel, durch die Produktion von Elektroautos zum Umweltschutz beizutragen, diametral entgegenstehe. Diese Diskrepanz zwischen Musks Aussagen und Trumps Leugnung des Klimawandels war für ROSSMANN ausschlaggebend.

Aus Gründen der Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung wird ROSSMANN nach eigenen Angaben die derzeit vorhandenen Tesla-Fahrzeuge weiter nutzen, aber keine weiteren bestellen. Bei zukünftigen Fahrzeugbeschaffungen wird das Unternehmen auf alternative Hersteller und Modelle setzen, um die eigenen Werte und die Mission des Umweltschutzes besser zu unterstützen.

Wir hören nicht zum ersten Mal, dass Elon Musk der Marke Tesla massiv schaden könnte, das Image des Elektroautobauers leidet bereits länger unter diesem Chef.


  1. Christian 🔅
    sagt am

    Kleiner Nachtrag:Auf N-TV wird berichtet das es sich lediglich um 34 Teslas von insgesamt 800 Fahrzeuge in der Flotte handelt.

    Das sind gerade mal 4,25% des Fuhrparks. Das macht die Aktion noch lächerlicher.

    Antworten
    1. Robert 🌀
      sagt am zu Christian ⇡

      Na, hast du gedacht, Rossmann hat 500 Tesla oder was? 🤣 Es geht hier um ein klares Zeichen aus den genannten Gründen und das ist richtig und wichtig. Die gesamten Gesellschaften weltweit sollten gegen diesen massiven Rechtsrutsch aufstehen.

      Antworten
      1. Thomas 💎
        sagt am zu Robert ⇡

        +1

        Antworten
  2. m1x 🏅
    sagt am

    Gefällt mir. Ich glaube ich kaufe jetzte öfters bei Rossmann ein.

    Antworten
  3. TD 🪴
    sagt am

    Ich finde das ganze ja ziemlich lustig.
    Vor ein paar Jahren waren hier im Blog noch fast alle Fans von Musk und mir wurde unterstellt dass ich Eifersüchtig auf Musk bin weil ich ihn und sein Unternehmen kritisiert habe.

    Antworten
    1. Thomas 💎
      sagt am zu TD ⇡

      EM von 2019 ist leider nicht der EM von 2024.

      Antworten
    2. Robert 🌀
      sagt am zu TD ⇡

      Es spricht doch für die Leser, wenn sie nicht so verbohrt sind, bei ihren Ansichten zu bleiben, sondern tagesaktuelle Geschehen berücksichtigen und sich stetig eine aktualiserte Meinung bilden

      Antworten
      1. TD 🪴
        sagt am zu Robert ⇡

        Also einige waren richtige Fanatiker von ihm und haben alles verteidigt was er gemacht oder gesagt hat.

        Wie kann man von einem Star, Politiker, etc. so verblendet sein und alles von dieser Person für Gut erklären obwohl es nicht so ist. So eine Eigenschaft verstehe ich halt nicht.

        Antworten
  4. Philipp 🔅
    sagt am

    Keine heuchlerische Aktion ist heutzutage zu schade um ein bisschen PR zu generieren.

    Antworten
  5. Christian 🔅
    sagt am

    Lächerlich. Sind denen die Kunden am weglaufen und man braucht irgendwie Aufmerksamkeit?

    Warum sollte es sonst irgendjemanden auf diesen Planeten interessieren, was für Fahrzeuge die in der Firmenflotte haben?

    Antworten
    1. Robert 🌀
      sagt am zu Christian ⇡

      Wie kommst du darauf, dass es allen Kunden egal ist, wohin ein Unternehmen seine Gelder steckt, welches ich als Kunde finanziere? Diese Stellungnahme war richtig und wichtig. Vielleicht nicht für dich, aber eben für andere.

      Antworten
  6. Neuhier 💎
    sagt am

    Gute Entscheidung 👏👏👏

    Ich halte Musk immer noch für einen technischen Visionären….. leider scheint er aber auch auf andere Art und Weise „Visionen“ zu haben, die ich nicht teile.

    Antworten
  7. Roberto 🌀
    sagt am

    Möge ROSSMANN pleite gehen. Meinen Segen haben sie.

    Antworten
    1. P45 💎
      sagt am zu Roberto ⇡

      Ich stehe gerade etwas auf der Leitung. Weswegen genau sollen sie pleite gehen?

      Antworten
      1. Neuhier 💎
        sagt am zu P45 ⇡

        Vielleicht denkt Roberto, dass sie ihre Ware mim Tesla hol(t)en und jetzt nix mehr nachkommt 🤔

        Antworten
  8. Tino Köhler ☀️
    sagt am

    Für mich sind es Idio…., aber gerne immer weiter gegen die Wand! Einheitsmeinung ist immer gut, Probleme sollen auch nicht behoben werden sondern mit größter Inkompetenz voraus! Aber ich gucke gerne zu und esse Popcorn!

    Antworten
    1. Neuhier 💎
      sagt am zu Tino Köhler ⇡

      Absoluten Popans nicht zu tolerieren und das als „Einheitsmeinung“ zu bezeichnen ist…. nunmal faktenfrei.

      Antworten
    2. P45 💎
      sagt am zu Tino Köhler ⇡

      Wer nicht den orangefarbenen Wirrkopf unterstützen möchte, fährt bitte genau WAS gegen die Wand.
      Falls es noch nicht bemerkt wurde: die Welt ist gerade dabei, von rechtsnationalen Spinnern in Geiselhaft genommen zu werden. Dagegen muss alles erdenkliche getan werden. Hinterher ist es womöglich zu spät.
      Wer das nicht versteht, hat in der Schule irgendwas verpasst.

      Antworten
  9. Kev 🍀
    sagt am

    Rossmann ist laut Wikipedia zu ca. 40% in chinesischer Hand. Vielleicht erklärt dies die Entscheidung?

    Antworten
    1. Robert 🌀
      sagt am zu Kev ⇡

      Reine Spekulation. Hauptsache mal was gesagt.

      Antworten
      1. Kev 🍀
        sagt am zu Robert ⇡

        Warum Spekulation? Das mit den 40% scheint zu stimmen.
        Das Eigentümer Einfluss auf Unternehmensentscheidungen nehmen soll ja hin und wieder vorkommen, von daher gar nicht so abwegig.

        Antworten
        1. Robert 🌀
          sagt am zu Kev ⇡

          Naja, du munkelst, dass die angegebenen Gründe nicht ausschlaggebend wären, dafür die Beteiligung an dem Unternehmen. Das ist doch reine Spekulation. Dann könnte ich genauso sagen, neulich war Kamal Harris bei ein Unternhemen einkaufen, das die gleichen Investoren hat wie Rossmann. Vielleicht erklärt dies die Entscheidung?

          Antworten
          1. Kev 🍀
            sagt am zu Robert ⇡

            Das mit den 40% ist ein wichtiger Hinweis. Auch das es nur 4,25% des Fuhrparks betrifft, wie Christian hier kommentiert hat, ist interessant.
            Die beiden Informationen haben im Artikel gefehlt und wurden durch Kommentare ergänzt, spricht für eine lebendige Mobiflip Community.
            Für mich ist die Aktion von Rossmann ganz klar PR, anscheinend auch eine recht erfolgreiche, wie ich hier bei vielen positiven Kommentaren ablesen kann.

            Antworten
  10. Robert 🌀
    sagt am

    Elon Musk hat mit viel Glück, dem Ausnutzen seines Umfeldes und der Manipulation von Menschen Milliarden gemacht und manche feiern ihn immer noch, als Helden. Dass er bereits seit vielen Jahren völlig freidreht lässt sich nicht mehr wegreden.

    Antworten
    1. P45 💎
      sagt am zu Robert ⇡

      Es freut mich wirklich sehr, dass wir in einigen Dingen einer Meinung sind…

      Antworten
  11. RoyBer ☀️
    sagt am

    Endlich wachen die Unternehmen auf. Das wird eine Welle geben die nicht gut enden wird für Tesla. Ich vermute aber, sie werden Musk vorher symbolisch absägen um das Unternhemen zu retten.

    Antworten
    1. Hans 🏅
      sagt am zu RoyBer ⇡

      Dann gib mal etwas konkretes, woran man deine Aussage festmachen kann. Zahlen Daten Fakten. Bis wann und wieviele Unternehmen welcher Größe. Dann können wir ja schauen, ob du recht hast.

      Ich wette dagegen.

      Antworten
  12. P45 💎
    sagt am

    Coole Aktion. Die haben Ar… in der Hose. Für mich ist der Herr auch Geschichte, seit er offiziell Agent Orange unterstützt.

    Antworten

