Wegen Elon Musk: Tesla-Boykott bei ROSSMANN

ROSSMANN hat beschlossen, keine weiteren Tesla-Fahrzeuge für seinen Fuhrpark anzuschaffen. Diese Entscheidung basiert auf der Unvereinbarkeit zwischen den Aussagen von Elon Musk und den Werten, die Tesla mit seinen Produkten zu vertreten vorgibt.

Elon Musk, CEO von Tesla, betonte 2018 auf X (ehemals Twitter), dass Tesla existiere, um das Risiko eines katastrophalen Klimawandels zu verringern, der alle Arten auf der Erde betreffen würde. Raoul Roßmann, Sprecher der Geschäftsführung, sagte, Musks öffentliche Unterstützung für Donald Trump stehe im Widerspruch zu Teslas Mission.

Interessenkollisionen sind ausschlaggebend

Trump habe den Klimawandel wiederholt als Schwindel bezeichnet, was Teslas Ziel, durch die Produktion von Elektroautos zum Umweltschutz beizutragen, diametral entgegenstehe. Diese Diskrepanz zwischen Musks Aussagen und Trumps Leugnung des Klimawandels war für ROSSMANN ausschlaggebend.

Aus Gründen der Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung wird ROSSMANN nach eigenen Angaben die derzeit vorhandenen Tesla-Fahrzeuge weiter nutzen, aber keine weiteren bestellen. Bei zukünftigen Fahrzeugbeschaffungen wird das Unternehmen auf alternative Hersteller und Modelle setzen, um die eigenen Werte und die Mission des Umweltschutzes besser zu unterstützen.

Wir hören nicht zum ersten Mal, dass Elon Musk der Marke Tesla massiv schaden könnte, das Image des Elektroautobauers leidet bereits länger unter diesem Chef.