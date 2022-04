WhatsApp führt Communitys und weitere Neuerungen ein

Es hat sich schon Ende letzten Jahres angedeutet und jetzt ist es offiziell: Es wird eine neue Communitys-Funktion bei WhatsApp kommen. Der Zeitpunkt steht noch nicht fest, aber diese Neuerung wird in den kommenden Tagen/Wochen erwartet.

Communitys kann man sich sehr simpel vorstellen: Es sind mehrere Gruppen. So ist es zum Beispiel möglich, dass ein Sportverein mehrere Gruppen besitzt, diese kann man dann aber in Zukunft alle gemeinsam leiten. Und so soll das dann aussehen:

Klingt gut und wird sicher für viele nützlich sein. Doch das ist noch nicht alles, denn es gibt noch weitere Neuerungen für WhatsApp, die sehr zeitnah kommen sollen. Laut Pressemitteilung von Meta wird es diese sogar vor den Communitys geben.

Dazu gehören unter anderem die Emoji-Reaktionen, die sich schon angedeutet haben, und das Teilen von Dateien mit bis zu 2 GB. Ein Überblick der Funktionen:

Reaktionen – Benutzer können demnächst in WhatsApp mit Emojis reagieren und so ihre Meinung zu einer Nachricht in Kurzform äußern, ohne den Chat mit neuen Nachrichten zu überfluten.

– Benutzer können demnächst in WhatsApp mit Emojis reagieren und so ihre Meinung zu einer Nachricht in Kurzform äußern, ohne den Chat mit neuen Nachrichten zu überfluten. Löschung durch Admin – Gruppenadmins können irrelevante oder problematische Nachrichten für alle Benutzer aus dem Chat löschen.

– Gruppenadmins können irrelevante oder problematische Nachrichten für alle Benutzer aus dem Chat löschen. Teilen von Dateien – Um die Zusammenarbeit in Projekten zu erleichtern, können in Zukunft größere Dateien (bis zu 2 GB) geteilt werden.

– Um die Zusammenarbeit in Projekten zu erleichtern, können in Zukunft größere Dateien (bis zu 2 GB) geteilt werden. Größere Gruppen bei Sprachanrufen – Für Situationen, die sich besser mit einem Gespräch in Echtzeit als durch Chatnachrichten klären lassen, führen wir die Möglichkeit ein, mit nur einem Fingertipp in der komplett neu gestalteten Oberfläche einen Sprachanruf für bis zu 32 Teilnehmer zu starten.

