Wie Huawei nebenbei den Automarkt erobert

Ein eigenes Elektroauto von Huawei? Das soll es nicht geben. Doch ein Blick nach China zeigt, dass man eigentlich nicht mehr so weit davon entfernt ist. Huawei hat den Markt in den letzten Jahren erobert und sich ein neues Standbein aufgebaut.

Dabei stellt sich Huawei sehr breit auf und arbeitet mit vielen Unternehmen in der Branche zusammen. Dazu gehören auch viele bekannte Marken und Huawei soll bei einigen davon sehr tief in die Produktentwicklung von neuen Autos beteiligt sein.

Aktuell bietet man nur den „Tech-Stack“ für diese Marken, aber alleine damit hat man eine lukrative Sparte aufgebaut, was eine aktuelle Investition zeigt. Avatr Technology, ein Unternehmen des staatlichen Chongqing Changan Automobile und CATL hat diese Woche 10 Prozent von Yinwang Smart Technology übernommen.

Das ist ein Unternehmen von Huawei, welches fast (umgerechnet) 20 Milliarden Euro wert ist, so Bloomberg. Elektroautos, auch wenn man (noch) kein eigenes auf dem Markt anbietet, sind also eine sehr gute Einnahmequelle für Huawei geworden.

Huawei hat große Pläne bei Autos

Huawei hat vor ein paar Jahren betont, dass man eher das neue Bosch für das Zeitalter der Elektroautos werden möchte und dieser Plan geht auf. Wobei hier, wenn auch indirekt, viel Geld des chinesischen Staates in den Aufbau einer neuen Automobilbranche fließt. Man hat die Chance durch die Transformation erkannt.

Ich verfolge die Entwicklung bei Huawei seit einer Weile mit Spannung, auch wenn objektive Einblicke in chinesische Unternehmen schwierig sind. Aber man kann vor allem hier (Huawei) gut beobachten, dass die Regierung in China eine einmalige Chance erkannt hat, um langfristig führend in der Automobilbranche zu werden.

Mit einem Elektroauto von Huawei selbst rechne ich doch nicht mehr, ich dachte, dass das am Anfang der Plan war (ähnlich wie bei Xiaomi). Aber man ist so tief an der Produktentwicklung beteiligt, dass in neuen Elektroautos von Avatr und Co. viel DNA von Huawei steckt. Indirekt hat man einen großen Einfluss auf den Markt.

China wird unabhängig und erfolgreich

Was ich ebenfalls interessant finde, ist die neue Unabhängigkeit der Unternehmen aus China, denn während viele Huawei bei uns wieder vergessen haben, so ist man auch hier wieder erfolgreich in China und dazu benötigt man den Westen nicht.

Das US-Embargo von Trump hat vor ein paar Jahren etwas losgetreten, was zwar kurzfristig funktionierte, aber so langsam sieht man den langfristigen Plan und da deutet sich an, dass China als Nation durchaus gute Chancen hat. Vor allem bei Elektroautos tut sich sehr viel in China und die Entwicklung schreitet schnell voran.

Mal schauen, wo wir 2030 stehen und was Huawei dann macht.