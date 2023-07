Xbox Game Pass Core: Das ist das neue Abo

Es hat sich schon angedeutet und jetzt ist es offiziell: Microsoft stellt Xbox Live Gold im Herbst ein und führt stattdessen den Xbox Game Pass Core ein. Ab dem 14. September geht es los und das Gerücht vom Wochenende lag genau richtig.

Mit dem Xbox Game Pass Core gibt es die Multiplayer-Option, es gibt Angebote und Deals und es gibt 25 Spiele zum Start. Laut Microsoft will man das Angebot an neuen Spielen so zwei bis drei Mal pro Jahr mit neuen Xbox-Titeln erweitern.

Bisher haben wir nur den Dollar-Preis von 9,99 Dollar pro Monat für euch, aber das entspricht wohl Xbox Live Gold, daher wird sich beim Euro-Preis sicher nichts tun. Eine Übersicht der Spiele im Core-Abo (19 Titel sind bekannt) gibt es weiter unten.

Xbox Game Pass Core: Das sind die Spiele

Among Us

Descenders

Dishonored 2

Doom Eternal

Fable Anniversary

Fallout 4

Fallout 76

Forza Horizon 4

Gears 5

Grounded

Halo 5: Guardians

Halo Wars 2

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Human Fall Flat

Inside

Ori & The Will of the Wisps

Psychonauts 2

State of Decay 2

The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited

