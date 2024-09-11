Xbox Game Pass: Das neue Abo ist da und gar nicht mal so gut
Der Xbox Game Pass war vor ein paar Jahren eine wirklich gute Option, um neue Xbox-Spiele direkt zum Marktstart auf der Konsole zu spielen. Es gab nicht nur den ein oder anderen Deal, selbst der Vollpreis für 10 Euro im Monat war sehr attraktiv.
Man konnte für 120 Euro im Jahr, dafür bekommt man heute noch nicht einmal zwei AAA-Spiele, alle Blockbuster für die Xbox spielen. Microsoft war außerdem auch um weitere Spiele von Drittanbietern bemüht. Es war ein wirklich sehr gutes Abo.
Doch Microsoft möchte langsam mehr Geld mit dem Xbox Game Pass verdienen, denn das Wachstum ist nicht wie erwartet. Das alte Abo für 10 Euro im Monet (es waren später 11 Euro im Monat) gibt es nicht mehr, es gibt jetzt ein neues Abo.
Xbox Game Pass mit „Standard-Abo“
Ab heute kann man (nach einer kurzen Testphase) den Xbox Game Pass Standard buchen. Es gibt Online-Gaming und eine gewisse Auswahl an Xbox-Spielen. Aber man kann nicht alle Xbox-Blockbuster zocken und Tag-1-Releases sind hier raus.
Das neue Abo ist mit 13 Euro im Monat also nicht nur teurer, es ist auch gar nicht mal so gut. Jedenfalls im Vergleich zu früher. Wer das volle Erlebnis möchte, der muss zum Ultimate-Abo greifen, was mittlerweile aber 18 Euro im Monat kostet.
Microsoft hofft, dass das neue Call of Duty: Black Ops 6 dafür sorgt, dass nicht zu viele Nutzer abspringen, denn es wird ab Tag 1 im Ultimate-Abo dabei sein. Für viele wird der Kauf des Spiels aber womöglich dennoch die bessere Option sein.
Die steigenden Preise für die ganzen Abos haben zur Folge, dass mehr Nutzer ihr Abo kündigen und das führt wieder zu steigenden Preisen, um das auszugleichen. Ich buche viele Abos nicht mehr dauerhaft, sondern warte mittlerweile oft ab, bis genug neue Inhalte vorhanden sind und dann werden sie für kurze Zeit gebucht.
wäre da nicht das Problem das Microsoft auch in dem Ultimate Pass abstriche machen.
CoD kommt rein, WoW the war within nicht.
Weder das Addon noch ein vergünstigtes Abo.
Würden sie das WoW Abo zumindest teilweise mit einbauen, würden vermutlich massig Spieler sich einen Gamepass holen.
Und wenn es nur die Classic Server sind.
Schade finde ich hier das dann doch abstriche gemacht werden.
CoD kommt in den Gamepass für 18€.
WoW – The war within aber nicht.
Weder ein vergünstigtes Abo noch die Erweiterung sind im Gamepass enthalten.
Es ist also nie klar was denn nun in dem Ultimate Gamepass wirklich rein kommt und was nicht.
Haben jetzt von extrem günstig, auf sehr günstig gewechselt. Immer noch ein weit besser Deal und Angebot als man bei Sony bekommt.
besonders wenn man Konsole und PC spielt.
Nein! Doch! Ooooh!
Vielleicht kommt analog zum TV Streaming bald ein günstigeres Abo mit Werbeunterbrechung.
So mitten im Online Shooter Kampf ein Heckler & Koch Clip :-D
„Der Xbox Game Pass war vor ein paar Jahren eine wirklich gute Option“
Ist doch mit allen Abos so, erst anlocken und dann stetig die Qualität verschlechtern und vor allem die Preise anheben. Das ist doch erst der Anfang. Aber sollen sich die freuen, die Abos gut finden. Ich für meinen Teil, werde solche Praktiken nicht unterstützen.
Das Abo ist immer noch eine verdammt gute Option. Preis ist immer noch sehr fair und die „Qualität“ (denke du meinst das Angebot der Spiele?) hat nochmal deutlich zugenommen. Sind wirklich viele gute Spiele dabei. Plus ja sogar noch Cloud gaming. wer’s mag.